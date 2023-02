iOS 16.3.1 : ce qui est inclus dans la dernière mise à jour iPhone

Apple a publié iOS 16.3.1 lundi, quelques semaines après la sortie de iOS 16.3. Alors que la version précédente incluait de nouvelles fonctionnalités telles que clés de sécurité pour l’identifiant Apple et le soutien à la HomePod de deuxième générationla dernière mise à jour corrige certains problèmes que les utilisateurs d’iPhone ont pu rencontrer récemment, y compris un bogue qui, selon Apple, pourrait être activement exploité.

Voici ce qui est inclus dans la mise à jour iOS 16.3.1 d’Apple.

Qu’y a-t-il dans iOS 16.3.1

La dernière mise à jour iOS comprend des correctifs de bogues et des mises à jour de sécurité qui résolvent les problèmes avec iCloud, Siri, Find My et la détection des plantages.

Les notes de sécurité d’Apple indiquent que cette dernière mise à jour corrige un bogue de l’iPhone qui a peut-être été activement exploité. Apple écrit que le bogue affecte les modèles d’iPhone 8 et versions ultérieures.

La mise à jour pourrait également résoudre un problème iCloud rencontré par certains utilisateurs après la sortie d’iOS 16.3. Certains utilisateurs sur Reddit et Twitter ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu sauvegarder sur iCloud depuis la publication de la mise à jour précédente.

Un autre problème que iOS 16.3.1 pourrait résoudre concerne la détection de crash sur les modèles iPhone 14 et 14 Pro. La détection de crash a aidé à alerter les premiers intervenants à certains accidents de voiture, mais il a également été déclenché lorsque certains utilisateurs font des montagnes russes avec leur téléphone.

Voici ce que Apple écrit est corrigé avec iOS 16.3.1.

Les paramètres iCloud peuvent ne pas répondre ou s’afficher de manière incorrecte si les applications utilisent iCloud.

Les requêtes Siri pour Find My peuvent ne pas fonctionner.

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro.

Pour en savoir plus, consultez toutes les fonctionnalités que vous avez manquées dans iOS 16.3 et comment vous pouvez vous inscrire pour tester le logiciel bêta iOS d’Apple.