iOS 16.2 ajoute le paramètre AirDrop “Tout le monde pendant 10 minutes”, remplaçant l’option précédente “Tout le monde”

Apple a révisé ses paramètres AirDrop avec la sortie d’iOS 16.2 aujourd’hui, en supprimant l’ancienne option “Tout le monde” qui permettait aux utilisateurs de recevoir en permanence de nouvelles demandes AirDrop entrantes de n’importe qui, et en la remplaçant par un paramètre “Tout le monde pendant 10 minutes” qui vise à s’attaquer spam en limitant la durée pendant laquelle les utilisateurs peuvent AirDrop aux appareils qui ne sont pas enregistrés dans leurs contacts.

Avec le paramètre “Tout le monde pendant 10 minutes” activé, les utilisateurs recevront des demandes AirDrop de n’importe quel appareil pendant 10 minutes maximum. Après 10 minutes, AirDrop utilisera automatiquement par défaut l’option “Contacts uniquement”, les utilisateurs devant revenir manuellement à “Tout le monde pendant 10 minutes” s’ils souhaitent continuer à recevoir des demandes AirDrop d’appareils non enregistrés en tant que contact pour encore 10 minutes.

AirDrop propose désormais trois paramètres pour les utilisateurs : Réception désactivée, Contacts uniquement et Tout le monde pendant 10 minutes. Il n’y a plus moyen de laisser définitivement AirDrop activé. Les utilisateurs doivent ouvrir l’application Paramètres et modifier manuellement leurs paramètres AirDrop pour recevoir des demandes AirDrop d’appareils qui ne sont pas enregistrés dans leurs contacts.

À l’origine, Apple avait l’intention de publier le nouveau paramètre AirDrop uniquement pour les utilisateurs en Chine, apparemment à la suite d’une demande du gouvernement dans le pays après la diffusion de matériel anti-gouvernemental par des manifestants utilisant AirDrop dans des espaces surpeuplés, bien que suite aux critiques, Apple ait décidé de lancer la fonctionnalité à tous les utilisateurs, quel que soit leur pays ou leur région.