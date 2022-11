iOS 16.1 : toutes les nouvelles fonctionnalités qui viennent d’arriver sur votre iPhone

Environ un mois après la sortie d’Apple iOS16la société a publié iOS 16.1. La dernière mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, ajustements et correctifs pour les iPhones compatibles (et les iPads avec iPadOS 16). Si vous n’avez pas encore mis à jour, nous pouvons vous montrer comment télécharger iOS 16.1.

Voici les nouveautés d’iOS 16.1 et ce que fait chaque fonctionnalité.

Bibliothèque de photos partagée iCloud

Partager des photos avec vos amis après une soirée peut être un véritable casse-tête. Mais avec la bibliothèque de photos partagée iCloud, vous pouvez facilement partager des photos et des vidéos avec jusqu’à cinq autres personnes.

Toute personne ayant accès à la photothèque partagée peut ajouter, modifier et supprimer du contenu dans la photothèque. Vous pouvez télécharger des photos directement depuis l’appareil photo de votre iPhone vers la bibliothèque, et vous pouvez ajouter des photos à la bibliothèque lorsque vous êtes physiquement avec d’autres personnes qui ont accès à la bibliothèque.

Cependant, vous ne pouvez pas participer à deux bibliothèques partagées à la fois, et si vous déplacez des photos de votre bibliothèque personnelle vers la bibliothèque partagée, ces photos ne sont pas dupliquées et ne peuvent être trouvées que dans la bibliothèque partagée.

Activités en direct dans l’île dynamique et l’écran de verrouillage

La iPhone 14 Pro et Pro Maxc’est Île dynamique et l’écran de verrouillage reçoivent un coup de pouce avec les activités en direct. Avec les activités en direct, votre Dynamic Island et votre écran de verrouillage affichent des notifications d’applications tierces pour des choses comme les jeux sportifs et les vols.

Apple Fitness Plus sans Apple Watch

Avec iOS 16.1, vous n’avez plus besoin d’un Montre Apple accéder Apple Fitness Plus. Avec un iPhone 8 ou plus récent, vous pouvez suivre vos progrès et vos objectifs de mise en forme directement depuis votre téléphone.

Mises à jour de l’affichage de la batterie

Les iPhones du XR jusqu’aux derniers modèles ont désormais la possibilité d’afficher le pourcentage de batterie dans l’icône de jauge de batterie. La police utilisée pour l’icône de la batterie a également légèrement augmenté de taille, ce qui la rend plus facile à lire.

Mises à jour du fond d’écran et de l’écran de verrouillage

Apple a simplifié un peu la personnalisation de votre fond d’écran dans iOS 16.1. Du Paramètres > Fond d’écran menu, l’option d’ajouter un nouveau fond d’écran est désormais plus distincte visuellement et vous avez la possibilité de parcourir les fonds d’écran existants. De plus, lors de la modification de votre fond d’écran à partir de l’écran de verrouillage, vous aurez désormais la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage ou votre écran d’accueil (au lieu de simplement l’écran de verrouillage).

Interface des outils d’édition de capture d’écran mise à jour



Lorsque vous modifiez une capture d’écran à l’aide du menu d’édition, les options de suppression, d’enregistrement et de copie sont désormais affichées en haut de votre écran dans un menu plus petit et moins intrusif. Auparavant, ces options se trouvaient en bas de l’écran de votre iPhone.

Mises à niveau de l’application Wallet

Vous pouvez partager en toute sécurité des informations sur la voiture, la chambre d’hôtel et d’autres applications Wallet avec Messages et WhatsApp. Les clients Apple Card peuvent également augmenter leur Daily Cash en plaçant leur épargne sur un compte d’épargne à haut rendement. Vous pouvez également supprimer l’application Wallet de votre iPhone si vous le souhaitez.

Connectivité domestique intelligente via Matter

Matter, la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente, est désormais prise en charge. Cela signifie que vous pouvez contrôler des appareils intelligents comme Alexa et Assistant Google depuis votre iPhone.

Paramètre de charge d’énergie propre

Une nouvelle bascule de charge d’énergie propre a été ajoutée à la section Batterie dans les paramètres. Le réglage pourrait aider à réduire votre empreinte carbone lorsque vous chargez votre iPhone. Lorsque la charge d’énergie propre est activée, votre iPhone se charge de manière sélective lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible. Ce paramètre semble être activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez en allant sur Paramètres > Batterie > Santé et charge de la batterie et en appuyant sur la bascule à côté de Charge d’énergie propre.

Mise à niveau de l’interface Apple Books

Si vous lisez des livres sur votre iPhone, les commandes de votre lecteur seront automatiquement masquées lorsque vous ouvrirez Apple Books.

Corrections de bogues

Apple a également corrigé une poignée de bugs. Ces correctifs résolvent des problèmes tels que les conversations supprimées apparaissant dans les messages, certains contenus de Dynamic Island n’apparaissant pas lors de l’utilisation de l’accessibilité et CarPlay ne se connectant pas lors de l’utilisation d’une application VPN.

