iOS 16.1 arrive officiellement le 24 octobre, Fitness+ peut être utilisé sans Apple Watch

Il y a quelques jours, avec l’introduction de nouveaux iPads, Apple a annoncé qu’il allait enfin sortir l’iPadOS 16 retardé le lundi 24 octobre. À l’époque, nous avions spéculé, sur la base de rumeurs précédentes, que iOS 16.1 pourrait être sorti en même temps, et aujourd’hui Apple l’a confirmé.

iOS 16.1 arrive le 24 octobre, et nous supposons maintenant que les rumeurs selon lesquelles la version iPadOS serait également étiquetée 16.1 pourraient également être vraies. Il serait logique que l’entreprise resynchronise les numéros de version de ses systèmes d’exploitation mobiles.

Avec iOS 16.1, vous pourrez vous abonner à Apple Fitness+ depuis votre iPhone, même si vous n’avez pas d’Apple Watch. Fitness+ sera entièrement intégré à l’application Fitness, située dans l’onglet du milieu, disponible dans 21 pays : Australie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, France, Allemagne, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Arabie saoudite, Espagne, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis.

Si vous achetez un nouvel iPhone, iPad ou Apple TV, vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits de Fitness+. Vous aurez cependant besoin d’un iPhone pour vous inscrire, après quoi vous pourrez également “faire l’expérience” de Fitness+ sur iPad et Apple TV. Fitness+ coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an et peut être partagé avec jusqu’à cinq membres de la famille.

De plus, iOS 16.1 est livré avec la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, vous permettant de partager des photos avec cinq autres personnes qui peuvent les ajouter, les modifier et les supprimer de votre iCloud.

Il existe également des activités en direct pour les applications tierces, vous permettant de rester au courant des choses en temps réel via l’écran de verrouillage ou l’île dynamique, la charge d’énergie propre qui optimise les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d’énergie plus propres, la prise en charge du Norme de connectivité Matter qui permettra aux appareils domestiques intelligents de fonctionner ensemble de manière transparente sur toutes les plates-formes, l’accessibilité pour l’île dynamique et le partage de clés dans l’application Wallet. Enfin, les utilisateurs d’Apple Card ont la possibilité d’ouvrir un compte d’épargne “à haut rendement” et de faire en sorte que leur cashback y soit automatiquement versé.

