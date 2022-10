iOS 16.1 améliore l’icône de pourcentage de batterie avec un indicateur dynamique

Apple a déployé aujourd’hui iOS 16.1, étendant les activités en direct à des applications tierces, introduisant la charge d’énergie propre sur iPhone aux États-Unis, ajoutant la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, et plus encore.

En plus d’étendre l’indicateur de pourcentage de batterie à l’iPhone 13 mini, l’iPhone 12 mini, l’iPhone XR et l’iPhone 11, iOS 16.1 inclut une mise à jour importante de l’icône de pourcentage de batterie dans l’ensemble, l’indicateur étant désormais dynamique et changeant pour refléter l’ensemble. pourcentage de batterie restante.

Depuis que l’icône de pourcentage de batterie a été ramenée sur iPhone avec iOS 16, l’icône de batterie dans la barre d’état de l’iPhone est restée pleine quel que soit le pourcentage de batterie disponible. Par exemple, un iPhone avec une batterie à 50 % affichera une icône de batterie pleine avec le pourcentage à l’intérieur, plutôt que l’icône s’ajustant pour afficher le niveau de charge restant.

Et voilà : Apple a peaufiné la conception de l’icône de pourcentage de batterie dans iOS 16.1 bêta 2. Elle affiche désormais le bon niveau de charge 🎉 pic.twitter.com/15tvFUCaPx — Federico Viticci (@viticci) 20 septembre 2022

Avec iOS 16.1, Apple a rendu l’icône de pourcentage de batterie dynamique, l’indicateur changeant en fonction du pourcentage de batterie restant sur l’appareil, comme la plupart des utilisateurs s’y attendraient.

D’autres mises à jour de l’icône de pourcentage de batterie avec iOS 16.1 incluent une police mise à jour et la suppression de l’icône de boulon de charge lorsque l’iPhone est complètement chargé.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.