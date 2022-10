iOS 16.1 ajoute la prise en charge de l’accessibilité pour Dynamic Island

Apple a publié iOS 16.1 aujourd’hui, apportant des activités en direct pour les applications tierces, la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, la charge d’énergie propre aux États-Unis, et plus encore. Avec la mise à jour, Apple a également ajouté la prise en charge de l’accessibilité à Dynamic Island, avec l’interface utilisateur de Dynamic Island sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui se retire désormais lorsqu’un utilisateur active le mode d’accessibilité.

Lorsqu’un iPhone est utilisé d’une seule main en orientation Portrait, l’accessibilité abaisse la moitié supérieure de l’écran afin qu’il soit à portée de main du pouce de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, l’interface utilisateur de Dynamic Island était restée fixée en haut de l’écran, même avec l’accessibilité activée, cependant, iOS 16.1 change cela en abaissant l’île dynamique lorsque l’accessibilité est utilisée, ce qui permet aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec le contenu affiché. lorsqu’ils utilisent leur iPhone d’une seule main.

Avec l’accessibilité activée sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, l’appareil affichera deux îles dynamiques. Le premier est l’île dynamique d’origine en haut de l’appareil qui accueille le matériel de l’appareil photo, puis une deuxième version de l’île dynamique, qui est purement un logiciel qui s’affiche dans la moitié supérieure abaissée de l’écran avec le reste de l’écran de l’iPhone. contenu avec accessibilité.

