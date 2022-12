iOS 16.1.2 arrive avec quelques mises à jour et correctifs

Apple a publié iOS 16.1.2 mercredi avec quelques correctifs et mises à jour. La mise à jour intervient trois semaines après la sortie de iOS 16.1.1 et plus d’un mois après la sortie de iOS 16.1.

Capture d’écran par Zach McAuliffe/CNET



Ce dernier iOS comprend des mises à jour de sécurité, une compatibilité améliorée avec les opérateurs sans fil et des améliorations à détection de collision pour le Ligne iPhone 14.

En octobre, la détection de crash a été aurait composant le 911 pendant les manèges en montagnes russes. Il n’est pas clair si cette dernière mise à jour résoudra ce problème.

Voici comment télécharger la dernière mise à jour.

1. Ouvert à Réglages.

2. Robinet Général.

3. Robinet Mise à jour logicielle.

4. Robinet Télécharger et installer et suivez les invites à l’écran.

Apple a également publié trois versions bêta d’iOS 16.2 Ces derniers mois. Ces versions bêta ont ajouté des widgets de sommeil et de médicaments à l’écran d’accueil, des ajustements aux activités en direct et la possibilité d’avoir un affichage permanent avec un écran noir. Il n’est pas clair si ces fonctionnalités seront incluses dans la version iOS 16.2.

Pour plus d’informations sur iOS, consultez les dernières fonctionnalités d’iOS 16.1, la feuille de triche iOS 16 et fonctionnalités cachées d’iOS 16 que vous devriez essayer maintenant.