iOS 16.1.1 arrive avec des corrections de bogues Apple

Apple a publié mercredi iOS 16.1.1 et iPadOS 16.1.1 avec des corrections de bugs.

La section Mise à jour logicielle sur les appareils iPhone et iPad indique qu’iOS 16.1.1 “inclut des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité”. La page d’assistance d’Apple donne plus de détails, notant que la mise à jour empêchera les utilisateurs distants de provoquer “l’arrêt inattendu d’une application ou l’exécution de code arbitraire”. Apple n’a pas fourni plus de détails.

La mise à jour logicielle intervient deux semaines après iOS 16.1 a été libéré.

La mise à jour est disponible pour iPhone 8 et versions ultérieures, tous les modèles d’iPad Pro, iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad Mini 5e génération et versions ultérieures.

Vous pouvez mettre à jour votre appareil en appuyant sur Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

