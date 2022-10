iOS 16.0.3 sur votre iPhone : Apple corrige quelques bogues ennuyeux

Après avoir libéré iOS16 aux côtés de la iPhone 14 le mois dernier, Apple a maintenant déployé une autre mise à jour logicielle, iOS 16.0.3.

La dernière mise à jour corrige les bogues sur certains modèles d’iPhone 14, y compris les appels entrants et les notifications retardés ou non livrés et le faible volume du microphone pendant les appels téléphoniques CarPlay. Il corrige également les problèmes d’appareil photo rencontrés par certains modèles d’iPhone 14, comme une vitesse de lancement lente ou le basculement spontané entre les modes d’appareil photo.

La mise à jour propose également des correctifs qui ne sont pas spécifiques aux modèles d’iPhone 14. Une modification résout un problème dans lequel un e-mail mal formé pouvait entraîner le blocage de l’application Mail.

Voici comment les utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger la mise à jour.

1. Ouvert Réglages.

2. Robinet Général.

3. Robinet Mise à jour logicielle.

4. Robinet Télécharger et installer.