iOS 16.0.3 se déploie avec des correctifs pour les nouveaux iPhones et l’application Mail

Une nouvelle mise à jour anti-bogues est en cours de déploiement pour les iPhones. iOS 16.0.3 est disponible au téléchargement et pèse environ 1 Go. La mise à jour corrigera quelques bogues que les utilisateurs de modèles d’iPhone 14 peuvent rencontrer, et elle corrige également un bogue avec l’application Mail.

Un problème avec les notifications retardées ou n’arrivant pas du tout a été résolu sur les 14 Pro et 14 Pro Max.

Certains modèles d’iPhone 14 ont connu un faible volume de microphone lors des appels téléphoniques via Apple CarPlay.

Dans certains cas, l’application Appareil photo a mis du temps à se lancer ou à basculer sur l’iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max.

L’application Mail plantait par inadvertance au démarrage après que l’utilisateur ait reçu un e-mail “malformé”. Cela a été corrigé.

Sur notre iPhone 14 Pro, la mise à jour contient 1,21 Go de stockage. Vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Général> Mise à jour logicielle pour vérifier la dernière OTA.

La source