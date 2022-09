Apple a publié iOS 16 ce lundi et son adoption a été légèrement plus rapide qu’iOS 15 au cours des trois premiers jours. Bien que ce soit une belle mise à jour pour les propriétaires d’anciens iPhones, ceux qui achètent un modèle d’iPhone 14 obtiennent le nouveau système d’exploitation prêt à l’emploi. Mais il y a un problème.

La série iPhone 14 a été flashée avec une version légèrement plus ancienne d’iOS 16 en usine et Apple a découvert trois problèmes avec elle. Le premier est assez important car il peut causer des problèmes lors de l’activation de votre nouveau téléphone et de la migration depuis l’ancien.

Ne vous inquiétez pas, cependant, la version 16.0.1 d’iOS est déjà disponible et le téléphone devrait vous inviter à installer les mises à jour du système au début de la configuration initiale. Vous devez mettre à jour avant de continuer.





















iOS16

La nouvelle version mineure corrige également deux autres problèmes. L’un affectait l’iPhone 14 Pro Max et rendait les photos zoomées (en orientation paysage) douces. Un autre a provoqué l’échec de l’authentification des applications d’authentification unique d’entreprise.

Soit dit en passant, une mise à jour plus importante, iOS 16.1, est déjà en version bêta. Il ajoute l’icône de pourcentage de batterie à certains iPhones plus anciens, vous permet de supprimer l’application Apple Wallet et introduit “Clean Energy Charging”. Fondamentalement, votre iPhone vérifiera l’état de votre réseau électrique local et préférera charger lorsque des générateurs à faibles émissions de carbone sont en ligne. Ce système suit également votre routine quotidienne, il s’assurera donc que votre téléphone est chargé lorsque vous en avez besoin.

Les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max seront disponibles demain, donc si vous en avez précommandé un (ou prévoyez d’en acheter un en magasin), n’oubliez pas d’installer la mise à jour v16.0.1. L’iPhone 14 Plus arrive le 7 octobre.

