Apple a déjà a publié une mise à jour pour iOS 16 conçu pour corriger plusieurs problèmes pour le iPhone 14 et iPhone 14 Pro9to5Mac a rapporté.

Voici l’intégralité Notes de version iOS 16.0.1selon 9to5Mac, qui a accès à un iPhone 14 Pro sur lequel la mise à jour est apparue tard mercredi :

“Résout un problème d’activation et de migration lors de la configuration de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro”

“Les photos peuvent apparaître molles lors d’un zoom en orientation paysage sur iPhone 14 Pro Max”

“Les applications d’authentification unique d’entreprise peuvent ne pas s’authentifier”

iOS16 a été libéré lundi. Les premières précommandes du iPhone 14 devraient arriver vendredi. Les utilisateurs d’iPhone 14 seront invités à configurer leurs téléphones avec iOS 16.0.1, selon le rapport.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire la suite: Prise en main de l’iPhone 14, 14 Plus d’Apple : nouvelles caméras, détection de collision et une taille plus grande