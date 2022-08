iOS 15.6 d’Apple : la mise à jour de l’iPhone corrige les bugs et renforce la sécurité

L’iOS 15.6 d’Apple est arrivé. Sorti le 20 juillet, le successeur de iOS 15.5 est prêt à être téléchargé sur votre iPhone. La mise à jour logicielle se replie dans les corrections de bogues, un longue liste des mises à jour de sécurité et une nouvelle fonctionnalité pour regarder des sports en direct dans l’application TV.

Avec iOS 15.6, l’application TV vous permettra désormais de redémarrer les jeux de sport en direct déjà en cours, ainsi que de mettre en pause, de rembobiner et d’avancer rapidement. Cette fonctionnalité est également disponible dans les mises à jour pour les ordinateurs iPad et Mac.

Voici les notes de version iOS d’Apple du 20 juillet :

iOS 15.6 inclut des améliorations, des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité. L’application TV ajoute la possibilité de redémarrer un jeu de sport en direct déjà en cours et de mettre en pause, de rembobiner ou d’avancer rapidement

Résout un problème où les paramètres peuvent continuer à afficher que le stockage de l’appareil est plein même s’il est disponible

Résout un problème qui peut ralentir ou arrêter de répondre les appareils braille lors de la navigation dans le texte dans Mail

Résout un problème dans Safari où un onglet peut revenir à une page précédente

Il s’agit peut-être de la dernière mise à jour d’iOS 15 avant que le prochain logiciel mobile de l’entreprise, iOS 16, ne soit largement diffusé parallèlement à la iPhone 14 fortement répandu. La prochaine version d’iOS, qui est disponible maintenant en version bêta publiqueapportera plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de modifier et d’annuler l’envoi de messages, un nouvel écran de verrouillage personnalisable, des modifications des notifications, ainsi que des mises à jour de Wallet et Apple Pay.

Apple a également publié iPadOS 15.6, MacOS 12.5, WatchOS 8.7 et TVOS 15.6. En plus des mises à jour de sécurité, iPadOS 15.6 et MacOS 12.5 a obtenu la même mise à jour de l’application TV pour les sports en direct qu’iOS 15.6, tandis que WatchOS 8.7 a apporté des corrections de bogues, et TVOS 15.6 a obtenu des améliorations de performances et de stabilité, selon Apple.