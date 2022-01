iOS 15.4 inclut une nouvelle fonctionnalité qui facilitera l’utilisation de Face ID tout en portant un masque facial

La nouvelle fonctionnalité « Utiliser Face ID avec un masque » est disponible pour l’iPhone 12 et supérieur.

– Vous pouvez l’activer après la mise à jour ou dans les paramètres plus tard – Vous pouvez ajouter un support pour les lunettes tout en portant des masques – Pas de support pour les lunettes de soleil avec un masque pic.twitter.com/lzjJ30i5wF

La version bêta d’iOS 15.4 ajoute la prise en charge du déverrouillage de Face ID avec un masque activé. Cela a fonctionné tout de suite pour moi et c’est incroyable.

Apple a inclus une nouvelle fonctionnalité « Déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch » avec iOS 14.5 l’année dernière qui permettait à un iPhone de détecter si un couvre-visage était porté ou non par l’utilisateur. Si tel est le cas, « Déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch » vérifiera autant que possible le visage de l’utilisateur avec le masque facial, puis déverrouillera l’appareil en fonction du fait que l’utilisateur porte une Apple Watch qui a été déverrouillée par un mot de passe.

