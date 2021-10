iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 désormais disponibles avec un correctif pour le bogue de déverrouillage de l’Apple Watch

Vous vous souvenez quand les nouvelles grosses mises à jour iOS n’avaient pas de bugs flagrants lors de leur sortie, malgré des mois et des mois de tests bêta publics au préalable ? Nous non plus, mais nous sommes sûrs que de tels moments ont existé à un moment donné.

iOS et iPadOS 15 n’étaient certainement pas des versions dépourvues de tout problème, et aujourd’hui, Apple a commencé la danse de la correction des bogues, heureusement. Donc, si vous avez un appareil pris en charge sur iOS 15 ou iPadOS 15, vous pouvez rechercher une mise à jour et sera présenté avec iOS 15.0.1 ou iPadOS 15.0.1, respectivement.







iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1

Le premier a un journal des modifications avec un seul élément, indiquant qu’il contient des corrections de bugs pour votre iPhone « y compris un problème où certains utilisateurs ne pouvaient pas déverrouiller les modèles d’iPhone 13 avec Apple Watch ». iPadOS 15.0.1, en revanche, ne contient que des « corrections de bugs pour votre iPad » sans nom.

Donc, si vous avez rencontré des bugs sur votre iPad ou iPhone, il est peut-être préférable de l’installer dès que possible et d’espérer que la plupart, sinon tous, ont été écrasés.