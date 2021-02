Apple a adopté la technologie de reconnaissance faciale Face ID avec l’iPhone X en 2017, mais cette technologie s’est avérée être une solution moins pratique au milieu de la pandémie en cours, car elle ne parvient souvent pas à déverrouiller l’iPhone lorsque vous portez un masque, ce qui vous oblige à entrer le mot de passe pour utilisez votre iPhone.

Cependant, avec iOS 14.5, Apple essaie de faciliter les choses pour les propriétaires d’iPhones avec Face ID. Le géant de la technologie basé à Cupertino a publié la version bêta d’iOS 14.5, qui comprend une fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller votre iPhone avec Face ID lorsque vous portez un masque, à condition que vous possédiez une Apple Watch.



iPhone 12 Pro Max avec Face ID

Cette fonctionnalité s’appelle «Déverrouiller avec Apple Watch» et est similaire à Smart Lock d’Android car elle déverrouille votre iPhone avec Face ID lorsque votre Apple Watch est à proximité de votre iPhone. Mais notez que Face ID doit détecter un masque pour que cela fonctionne et que votre Apple Watch doit être sur votre poignet. La smartwatch doit également être protégée par mot de passe et déverrouillée.

Si toutes ces conditions sont remplies, vous recevrez une notification de retour haptique sur votre Apple Watch lorsque votre iPhone avec Face ID est déverrouillé.

Cela dit, il convient de mentionner que la fonction «Déverrouiller avec Apple Watch» ne déverrouille que votre iPhone et ne fonctionne pas avec les achats App Store et iTunes, ce qui signifie que vous devrez toujours entrer le code d’authentification si vous portez un masque.

En plus de « Déverrouiller avec Apple Watch », iOS 14.5 beta prend en charge la série Xbox X et les contrôleurs PlayStation 5 DualSense. Il permet également la prise en charge mondiale de la double SIM 5G ainsi que la prise en charge d’AirPlay 2 pour Apple Fitness +.

Plus important encore, iOS 14.5 beta est livré avec les contrôles de transparence de suivi des applications, qui vous permettent d’empêcher les applications de suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises.

Via 1 | Via 2