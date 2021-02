iOS 14.5 Beta 2 est maintenant déployé chez les développeurs et ajoute de nouvelles fonctionnalités aux applications Musique et Raccourcis

La deuxième version bêta d’iOS 14.5 et d’iPadOS 14.5 est maintenant destinée aux développeurs et 9to5Mac et le sous-Reddit r / iOSBeta a compilé un journal des modifications. Les plus grandes mises à niveau concernent les raccourcis et les applications de musique et il existe également un certain nombre de modifications plus petites.

L’application Raccourcis a gagné trois nouvelles actions – Prendre une capture d’écran, Verrouillage d’orientation (activé / désactivé) et Mode voix et données (5G, 5G Auto, 4G, 3G).

L’application Musique est passée à des menus contextuels, qui n’obscurcissent pas toute l’interface utilisateur. Un moyen plus rapide de modifier les listes de lecture a également été ajouté: vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur une piste.

Les options sur la gauche vous permettent de déplacer la piste vers le haut ou vers le bas, celles de droite pour ajouter ou supprimer une piste. Les utilisateurs qui l’ont essayé rapportent que le logiciel ne confond pas cela avec le geste Back. Vous pouvez également partager une partie des paroles d’une chanson.

Ancien menu de l’application Musique • Nouveau menu contextuel • Glisser les pistes pour modifier une liste de lecture

iOS 14.5 Beta 2 ajoute également plus de 200 nouveaux emojis (pour la plupart des variations «couple avec cœur»).

Nouvel emoji dans iOS 14.5 Beta 2

De plus, un vieil emoji a été changé – l’emoji du casque ressemble maintenant à l’AirPods Max.



L’emoji du casque a été changé pour ressembler à l’Apple AirPods Max

Le logiciel Apple Watch est également passé à l’étape Beta 2, qui modifie légèrement l’écran utilisé pour déverrouiller votre iPhone avec votre montre lorsque vous portez un masque. En outre, vous pouvez désormais diffuser des entraînements Apple Fitness + sur des téléviseurs et des décodeurs compatibles AirPlay 2.

crédit d’image) « width = » 300 « height = » 300 « src = » https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/02/ios-145-beta2-new-features/popup/-x300/ gsmarena_008.jpg « >



Écran légèrement retravaillé pour déverrouiller votre iPhone à l’aide de votre montre tout en portant un masque

Il y a probablement quelques autres changements qui se cachent là-dedans, si vous êtes curieux, vous pouvez garder un œil sur le sous-Reddit.

