Les dernières mises à jour du logiciel mobile d’Apple sont disponibles avec la version officielle d’iOS 14.4 et d’iPadOS 14.4. Les deux mises à jour contiennent des correctifs de vulnérabilité importants pour le noyau et WebKit, il est donc préférable de les installer sur vos appareils dès que possible.

Selon un document de sécurité partagé par Apple, une application malveillante sans nom pourrait obtenir des privilèges élevés et servir de passerelle pour les exploits. Les problèmes WebKit permettaient aux attaquants distants d’exécuter du code nuisible sur votre appareil. Apple mène une enquête en cours sur la question et assure que les exploits ont été corrigés avec les nouvelles mises à jour.

La nouvelle version iOS est disponible sur l’iPhone 6s et plus ainsi que sur l’iPod touch (7 gen) tandis que l’iPadOS sera compatible avec l’iPad Air 2 / iPad mini 4 et plus. D’autres nouveaux ajouts incluent la possibilité de scanner des codes QR plus petits et la possibilité de classer les appareils Bluetooth dans les paramètres, ce qui permet de collecter les mesures du niveau audio du casque sur des appareils tiers.

À partir de maintenant, Apple sera en mesure de dire si votre téléphone de la série iPhone 12 utilise des composants d’appareil photo authentiques et enverra des notifications s’il trouve des appareils photo non authentiques ou recyclés d’autres iPhone 12 dans votre appareil.

Les propriétaires de mini HomePod bénéficient également d’une prise en charge ultra large bande (UWB) sur les modèles iPhone 11 et 12 équipés de la puce U1 d’Apple. Cela accélérera la fonction de transfert entre le HomePod mini et l’iPhone, permettant des transferts de musique plus rapides et un retour haptique.

Journal des modifications de la mise à jour iOS 14.4:

Les codes QR plus petits peuvent être reconnus par l’appareil photo

Option pour classer le type d’appareil Bluetooth dans les paramètres pour une identification correcte des écouteurs pour les notifications audio.

Notifications lorsque l’appareil photo de votre iPhone ne peut pas être vérifié en tant que nouvel appareil photo Apple authentique sur iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Cette version corrige également les problèmes suivants: Des artefacts d’image peuvent apparaître sur les photos HDR prises avec l’iPhone 12 Pro.

Le widget Fitness peut ne pas afficher les données d’activité mises à jour.

La saisie peut être retardée et les suggestions de mots peuvent ne pas apparaître sur le clavier.

Le clavier peut ne pas apparaître dans la langue correcte dans Messages.

Les histoires audio de l’application Actualités dans CarPlay peuvent ne pas reprendre après avoir été mises en pause pour les instructions vocales ou Siri.

L’activation du contrôle de commutation dans l’accessibilité peut empêcher la réponse aux appels téléphoniques à partir de l’écran de verrouillage.

Journal des modifications iPadOS 14.4:

Les codes QR plus petits peuvent être reconnus par l’appareil photo.

Option pour classer le type d’appareil Bluetooth dans les paramètres pour une identification correcte des écouteurs pour les notifications audio.

Cette version corrige également les problèmes suivants: La saisie peut être retardée et les suggestions de mots peuvent ne pas apparaître sur le clavier.

Le clavier peut ne pas apparaître dans la langue correcte dans Messages.

Dans les nouvelles semi-liées, Apple a annoncé que sa mesure de confidentialité App Tracking Transparency viendrait avec les prochaines versions bêta d’iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14 au début du printemps.

Cette fonctionnalité enverra une notification aux utilisateurs chaque fois qu’une application souhaite suivre leur emplacement avec deux options: «Autoriser le suivi» et «Demander à l’application de ne pas suivre». Vous pouvez en savoir plus sur la transparence du suivi des applications d’Apple ici.

