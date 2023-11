Ione Belarra d’Espagne : Israël doit mettre fin au « génocide » des Palestiniens à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Madrid, Espagne – Dans une interview accordée à Al Jazeera, une ministre espagnole a appelé la communauté internationale à sanctionner Israël, qu’elle accuse de « génocide planifié » des Palestiniens à Gaza.

Ione Belarra, ministre espagnole des Droits sociaux et leader du parti d’extrême gauche Podemos, a également condamné les dirigeants mondiaux pour leur apparent double standard – affirmant que même si les violations des droits de l’homme en Ukraine ont été dénoncées, il existe un « silence assourdissant » sur les victimes. des bombardements israéliens.

« L’État israélien doit mettre fin à ce génocide planifié contre le peuple palestinien », a déclaré mercredi Belarra.

« Pourquoi pouvons-nous donner des leçons sur les droits de l’homme dans d’autres conflits et pas ici, alors que le monde regarde avec horreur ? La mort de milliers d’enfants, les mères criant désespérément parce qu’elles assistent au meurtre de leurs enfants.

« Il y a un silence assourdissant de la part de tant de pays et de tant de dirigeants politiques qui pourraient faire quelque chose. Je parle de ce que je connais bien, c’est-à-dire l’Union européenne. Il semble que l’hypocrisie dont fait preuve la Commission européenne soit inacceptable.»

L’Espagne et d’autres pays devraient rompre leurs relations diplomatiques avec Israël pour protester contre son attaque contre Gaza, a-t-elle insisté.

Le 7 octobre, le groupe palestinien Hamas, qui dirige la bande de Gaza, a mené une attaque sans précédent en Israël, tuant plus de 1 000 Israéliens et en faisant des centaines de prisonniers.

Dans le but déclaré d’écraser le Hamas, Israël a commencé à bombarder Gaza, l’une des zones les plus densément peuplées du monde, tuant plus de 10 000 personnes, dont de nombreux enfants.

Les citoyens espagnols sont pris aux prises des deux côtés de la crise.

Le journal El Pais, citant des sources diplomatiques, a annoncé la mort du citoyen espagnol Ivan Illarramendi, enlevé par le Hamas le 7 octobre. Il vivait dans un kibboutz.

L’Espagne fait également partie des pays occidentaux qui tentent d’évacuer certains de leurs citoyens de Gaza.

L’Europe « perd l’occasion » d’agir

Peu après le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février de l’année dernière, l’Union européenne n’a pas tardé à sanctionner le président russe Vladimir Poutine et ses collaborateurs.

Belarra a suggéré que l’UE reflète son « action rapide » dans le cas d’Israël.

«Ils ont réagi [over the Ukraine war].

« Nous perdons une opportunité. Pour le moment, nous pourrions faire beaucoup de choses », a-t-elle déclaré, y compris des sanctions économiques contre le Premier ministre israélien Netanyahu, qu’elle a qualifié de « criminel de guerre », et son entourage politique.

Les hommes politiques responsables d’avoir « appuyé sur le bouton » devraient être traduits devant la Cour pénale internationale et jugés pour avoir approuvé des campagnes de bombardements ciblant les populations civiles – « une violation flagrante des droits de l’homme », a-t-elle déclaré.

« J’exige que mon pays et d’autres pays rompent les relations diplomatiques avec Israël. Je pense que cela enverrait le bon message politique, à savoir que nous ne voulons rien avoir à faire avec ce criminel de guerre comme ce leader », a-t-elle déclaré.

« Nous devons agir et nous devons être plus fermes malgré le fait [that Israel] est très puissant et a des amis puissants.

Le parti de Belarra, Podemos, est le partenaire junior du gouvernement de coalition de gauche par intérim en Espagne, dirigé par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

L’Espagne a exigé la libération de plus de 200 otages pris lors de l’attaque du Hamas et a appelé à une trêve. Il demande également que l’aide humanitaire soit acheminée à Gaza, où la nourriture est devenue rare et où les services de santé et d’eau sont au bord de l’effondrement.

José Manuel Albares, le ministre espagnol des Affaires étrangères, a déclaré mercredi à la télévision espagnole RTVE que Madrid doublerait son aide à la population civile de Gaza pour la porter à 43 millions de dollars.

«Position plus digne»

La guerre a polarisé les partis politiques à travers l’Europe et a vu des milliers de manifestants descendre dans les rues à travers le continent pour exiger un cessez-le-feu.

Une série de marches pro-palestiniennes ont eu lieu à Madrid, Barcelone et dans d’autres villes espagnoles ces dernières semaines sans aucune restriction officielle.

L’Espagne compte une importante population musulmane d’environ deux millions de personnes, selon les statistiques gouvernementales. Environ 50 000 Juifs vivent également dans le pays.

La position de l’Espagne concernant l’activisme public concernant la guerre entre Israël et le Hamas diffère de celle de la France voisine, qui a interdit les marches pro-palestiniennes. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont également réprimé le militantisme pro-palestinien.

Belarra a condamné les gouvernements européens, sans les nommer, pour avoir « criminalisé » le mouvement pro-palestinien.

“Le [Spanish] Le gouvernement maintient une position plus digne que d’autres pays de la communauté européenne, qui criminalisent le mouvement pro-palestinien et interdisent les manifestations. Ce que je veux, c’est que l’Espagne fasse plus, qu’elle fasse tout ce qu’elle peut », a-t-elle déclaré.

Ignacio Molina, expert en politique étrangère à l’Université autonome de Madrid, a déclaré que l’Espagne était quelque peu une exception en Europe en ce qui concerne sa position sur la Palestine, mais a souligné que les vues de Belarra diffèrent de celles du gouvernement, dont la ligne a été plus équilibrée.

« L’Espagne entretient de bonnes relations avec Israël, mais comme l’Irlande et certains autres pays européens, elle fait partie des pays les plus sympathiques à l’égard de la cause palestinienne », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« L’Espagne n’a entamé des relations diplomatiques avec Israël qu’en 1986, mais elle a fait des gestes de sympathie envers Israël, comme offrir la citoyenneté espagnole aux Juifs séfarades. »

En 2015, le gouvernement espagnol a annoncé que les Juifs séfarades, expulsés d’Espagne en 1492, se verraient offrir la citoyenneté en guise d’expiation pour l’expulsion des monarques catholiques.

Mardi, l’Espagne a honoré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a été critiqué par Israël pour ses remarques selon lesquelles les attaques du Hamas « ne se sont pas produites en vase clos ».