HEMPSTEAD, NY: Isaiah Ross a marqué 33 points dans sa carrière alors qu’Iona Hofstra a battu 82-74 samedi pour donner à l’entraîneur Rick Pitino sa première victoire universitaire en trois ans.

Nelly Junior Joseph a récolté 14 points, 10 rebonds et quatre blocs pour Iona (1-1). Dylan van Eyck a ajouté 14 points. Berrick JeanLouis avait 10 points et huit rebonds.

Pitino a été embauché par Iona en mars pour remplacer Tim Cluess, qui a démissionné en raison de problèmes de santé. Pitino a été limogé par Louisville en 2017 dans un scandale de paiement à l’acte après 17 ans avec les Cardinals.

Il a remporté les championnats nationaux de Louisville (2013) et du Kentucky (1996) et est également allé au Final Four avec Providence en 1987. Pitino a été entraîneur à deux reprises en NBA, avec les New York Knicks (1987-89) et les Boston Celtics (1997). – 2001), où il était également président de l’équipe. En 2019, Pitino a entraîné le Panathinaikos au championnat de la ligue grecque.

Tareq Coburn a marqué 28 points pour la Pride (1-2). Isaac Kante a ajouté 17 points. Jalen Ray avait 15 points.

