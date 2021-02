Ioan Gruffardd a été aperçu portant son alliance après avoir décrit sa séparation d’avec sa femme Alice Evans comme « incroyablement difficile ».

La nouvelle de la fin du mariage de 13 ans du couple a été partagée sur Twitter la semaine dernière.

Au cours du week-end, Ioan a rompu son silence sur la rupture et a dit: « Regardez, comme je l’ai déjà dit, c’est une période extrêmement difficile pour la famille, nos pensées vont évidemment à nos enfants en ce moment et je respecterais vraiment un peu un peu d’intimité en ce moment, merci. «

Plus tôt dans la journée, la star de Liar a été aperçue en train de prendre un café à Los Angeles portant toujours son alliance en or.







Ioan était vêtu d’un tout bleu avec une couverture noire sur son visage pour la sortie en solo.

L’acteur gallois, 47 ans, est récemment rentré chez lui à Los Angeles avec Alice après avoir tourné pour des séries télévisées à l’étranger.

Ioan avait travaillé en Australie pour filmer la troisième saison de Harrow, où il incarne un médecin légiste divorcé.

Il joue dans le drame aux côtés d’Ella Newton, 30 ans, et d’Anna Lise Phillips, 46 ans, qui joue son ex-femme.







S’adressant au Sun au cours du week-end, la mère d’Ioan a déclaré que « personne d’autre » n’était impliqué dans la rupture du mariage de son fils.

Margaret Griffiths, 73 ans, a décrit la nouvelle comme « très triste » dans l’interview.

«C’est très triste et nous sommes tous très désolés que ce soit arrivé, bien sûr.

«Mais les enfants passeront en premier quoi qu’il arrive, c’est sûr. Il est là-bas (États-Unis) et nous sommes ici et à cause de Covid, il n’y a aucune chance de le voir pour le moment. Il va bien.







La semaine dernière, le couple a publié une déclaration commune disant que c’était une période difficile, mais qu’ils restent « engagés » envers leurs filles Ella, 11 ans, et Elsie, sept ans.

«Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants. Merci de respecter notre vie privée», ont-ils partagé.

Le couple avait précédemment révélé que leurs filles avaient toutes deux été conçues par FIV après qu’Alice ait eu un faible nombre de follicules antraux à l’âge de 38 ans.

S’exprimant après la naissance de son premier-né Ella, Alice a déclaré: « C’était aussi proche d’être au paradis que jamais. »







Le couple s’est rencontré sur le tournage de 102 Dalmations en 2000 – quand Alice était en couple avec le petit-fils de Pablo Picasso, Oliver.

Alice et Ioan ont ensuite annoncé leurs fiançailles six mois plus tard et se sont mariés au Mexique en 2007.