Ioan Gruffudd a rompu son silence après sa séparation d’avec sa femme Alice Evans.

L’ancien couple, qui s’est rencontré sur le tournage de 102 Dalmatiens en 2000, a été aperçu portant toujours son alliance malgré la fin de leur mariage.

L’acteur gallois, 47 ans, a abordé la scission en s’adressant à des photographes devant une épicerie à Los Angeles.

Le Daily Mail rapporte qu’il a dit: «Écoutez, comme je l’ai déjà dit, c’est une période extrêmement difficile pour la famille, nos pensées vont évidemment à nos enfants en ce moment et je respecterais vraiment un peu la vie privée en ce moment, merci. »







Ioan avait dit 12 mois avant sa séparation avec Alice, 49 ans, qu’ils avaient du mal à faire fonctionner les choses depuis un moment.

L’acteur, surtout connu pour avoir joué dans les films Fantastic Four et le drame ITV Liar, a admis qu’il était difficile pour eux de se passer du temps.

Il a déclaré au Guardian en février dernier: « Je pense que nous avons lutté ces quatre dernières années, nous donnant du temps l’un pour l’autre parce que physiquement nous sommes séparés. »

Il a dit qu’ils étaient «pratiques» à ce sujet et a admis que la plupart des responsabilités parentales de leurs filles Ella, 11 ans, et Elsie, sept ans, étaient laissées à Alice.







Parlant de sa brève période en tant que père au foyer, Ioan a déclaré: « Alice était revenue, elle était absente depuis une semaine. Je me montrais – ‘les enfants sont au lit’ – et elle était ‘Ouais , vous avez fait une semaine Ioan, essayez six mois. «

Ioan et Alice se sont mariées en 2007 et ont accueilli leurs deux enfants après avoir subi un traitement de FIV.

Sa mère, Margaret Griffiths, 73 ans, s’est depuis lors exprimée pour indiquer clairement que personne d’autre n’était impliqué dans la rupture.

Elle a déclaré au Sun: «C’est très triste et nous sommes tous désolés que cela se soit produit, bien sûr.







« Mais les enfants passeront en premier quoi qu’il arrive, c’est sûr. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait «quelqu’un d’autre», elle a répondu: «Non, non, non».

Il n’y a aucune preuve suggérant qu’Ioan ait jamais été infidèle.

Alice a annoncé leur séparation dans un tweet qu’elle a depuis supprimé.







On y lisait: « Triste nouvelle. Mon mari / âme soeur bien-aimé depuis 20 ans, Ioan Gruffudd, a annoncé qu’il quitterait sa famille à partir de la semaine prochaine.

« Moi et nos jeunes filles, les filles sont très confuses et tristes [sic]. On ne nous a pas donné de raison sauf qu’il «ne m’aime plus». Je suis vraiment désolé. »

Le couple a déclaré dans un communiqué conjoint: « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période extrêmement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants. Merci de respecter notre vie privée. »