Ioan Gruffudd fiancé à Bianca Wallace | Divertissement

Ioan Gruffudd s’est fiancé.

L’acteur de 50 ans et sa partenaire Bianca Wallace ont annoncé leur mariage, quelques mois seulement après que la star de “Hornblower” ait finalisé son divorce acrimonieux avec Alice Evans.

Le couple a partagé une publication commune sur Instagram dans laquelle ils se sont embrassés alors que la future mariée de 31 ans levait la main pour montrer sa bague de fiançailles à la caméra.

L’image était sous-titrée : “La chose la plus précieuse s’est produite… [heart and ring emoji].

Ioan a demandé le divorce d’Alice – la mère de ses enfants Ella, 14 ans, et Elsie, 10 ans – en mars 2021 après 14 ans de mariage – la séparation étant finalisée en juillet de l’année dernière.

Les deux hommes ont été impliqués dans une âpre bataille juridique qui a donné lieu à un litige concernant la garde des enfants et à des allégations de violence conjugale.

L’année dernière, Ella a demandé des ordonnances de non-communication contre Ioan et Alice, qui ont été réémises en juin.

Cependant, dans les documents judiciaires, le « W ». L’acteur – qui a une ordonnance d’éloignement permanente contre son ex-épouse – a allégué que l’actrice était à l’origine du dossier et l’a accusée d’avoir empêché leurs filles de suivre des conseils.

Il a écrit dans des documents judiciaires : « Bien qu’il y ait une ordonnance pour que les filles suivent une thérapie, Alice a refusé à plusieurs reprises d’amener les filles ou a empêché que je les amène en thérapie.

« Depuis la séparation, les filles ont manqué plus de séances de thérapie qu’elles n’en ont assisté et elles ont eu plusieurs thérapeutes.

“Je crois que les actions d’Alice constituent de la maltraitance envers les enfants et je suis gravement inquiète pour nos enfants.”

Alice a nié avoir abusé ou blessé ses filles et a affirmé dans des documents judiciaires que Ioan « n’avait pas vu, respecté ni appelé les enfants depuis 11 semaines ».

Elle a ajouté : « Je n’accepte pas que les enfants et nous-mêmes soyons soumis à une évaluation de garde prolongée et coûteuse si elle est basée sur la spéculation et la conjecture des soupçons du pétitionnaire.

« Le pétitionnaire dit qu’il pense que les enfants souffrent de graves dommages émotionnels, mais ne montre aucune preuve de symptômes ressentis par nos filles pour étayer ces accusations.

«Le pétitionnaire a son calendrier de visites et a la possibilité d’appeler librement les enfants, mais il ne l’a pas fait pour une raison quelconque.

“Compte tenu de son silence et de son manque d’efforts pour entretenir une relation avec les enfants, je ne pense pas que le pétitionnaire ait démontré la nécessité ou l’urgence de nommer un évaluateur de la garde des enfants.”

Les modalités de garde, de pension alimentaire pour le conjoint et pour les enfants doivent encore être réglées et une autre audience doit avoir lieu en mars.

La décision judiciaire la plus récente a vu un juge ordonner à Alice d’emmener leurs filles à des séances hebdomadaires de « thérapie de réunification » avec l’acteur des « Quatre Fantastiques », et les deux parties ont dit de ne pas s’insulter devant leurs enfants pendant la thérapie.