Io Shirai revient, Adam Cole se tient debout, Ember Moon victorieux

L’épisode de mardi soir était la dernière émission de NXT avant TakeOver: In Your House de la marque noir et or, prévue ce dimanche. L’émission mettait en vedette le champion NXT Karrion Kross et ses challengers se bagarrant tout au long de la nuit. Alors que les acolytes des challengers du titre NXT se sont affrontés lorsque Oney Lorcan a affronté Austin Theory, Isaiah « Swerve » Scott a affronté Killian Dain, entre autres.

Voici un aperçu des résultats de l’épisode d’hier :

Théorie d’Austin contre Oney Lorcan

Austin Theory s’est retrouvé rapidement dépassé par l’offensive technique de Oney Lorcan. Alors que le duo se battait en duo sur le ring, Pete Dunne et Johnny Gargano sont arrivés. Johnny Gargano se tenait dans son coin et Theory commença à prendre de l’ampleur, envoyant Lorcan à plusieurs reprises dans la barricade. Pendant ce temps, Dunne et Gargano ont commencé à se bagarrer à l’extérieur et dans le chaos qui a suivi, Lorcan a laissé tomber Theory sur la tête au milieu du ring pour que la broche gagne.

Legado del Fantasma interpelle Bronson Reed

Santos Escobar a blâmé Bronson Reed pour la défaite de Raul Mendoza et Joaquin Wilde dans les championnats NXT Tag Team. Pendant ce temps, Reed arrive pour se moquer d’Escobar sur la façon dont il l’a écrasé la semaine dernière. MSK a soutenu Reed, prenant d’assaut le ring. Escobar a ensuite lancé un défi pour un concours à six gagnants pour les deux championnats NXT. Reed et MSK acceptent le défi.

Isaiah ‘Swerve’ Scott contre Killian Dain

Killian Dain a utilisé sa taille brute et sa force à son avantage, tandis qu’Isaiah « Swerve » Scott a profité de l’interférence répétée de Hit Row. Scott a ensuite collé un STO inversé, avant de frapper un coup de pied arrière pour presque remporter la victoire, mais Dain est resté dans le coup. Pendant ce temps, la distraction de Top Dolla a permis à Scott de frapper un dropkick sur une jambe pour la victoire.

Camron Branae contre Mercedes Martinez

Martinez a été sautée par derrière lors de son entrée par Xia Li. Mais elle a réussi à sortir Li du ring. Dès que la cloche a sonné, elle a fait un travail rapide sur Branae avec un Air Raid Crash pour la victoire.

Ted DiBiase a fait une annonce surprise

Ted DiBiase a fait une annonce inestimable, Cameron Grimes affrontera LA Knight à TakeOver dans un match d’échelle pour le Million Dollar Championship.

Grizzled Young Veterans vs August Gray et Ikemen Jiro

Gray et Jiro ont déséquilibré les jeunes vétérans Grizzled dès le début. Les Young Veterans ont pris le dessus lorsque Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher sont arrivés et les stars de 205 Live ont profité de la situation. Gray s’est fait renverser avec une corde à linge suivie d’un Ticket to Mayhem pour l’épingle.

Candice LeRae interpelle Poppy

Poppy a sorti son dernier album en direct sur NXT aux côtés de Triple H et William Regal. Pendant ce temps, Dexter Lumis l’a approchée avec un dessin qu’il avait fait plus tôt, et elle l’a serré dans ses bras juste à temps pour qu’Indi Hartwell puisse le voir et s’est enfuie en pleurant.

Dakota Kai contre Ember Moon

Les deux superstars se sont succédées tout au long du match, jusqu’à ce que l’interférence de Raquel Gonzalez conduise à la victoire d’Ember Moon par disqualification.

Karrion Kross affronte ses challengers

Une confrontation à cinq entre Karrion Kross, Pete Dunne, Adam Cole, Kyle O’Reilly et Johnny Gargano s’est terminée par une bagarre entre toutes les parties. Kross s’est finalement tenu debout parmi les autres jusqu’à ce que Cole le fasse sortir, posant avec la ceinture alors que l’émission s’arrêtait.

