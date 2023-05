Inzaghi: l’Inter outsider en finale de l’UCL contre City ou Madrid

L’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a reconnu que son équipe serait l’outsider de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City ou le Real Madrid après que son équipe ait remporté une victoire 3-0 sur l’AC Milan en demi-finale mardi.

Le but de Lautaro Martinez à la 74e minute à San Siro a permis à l’Inter de battre ses rivaux après une victoire 2-0 lors du match aller de la semaine dernière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il préférerait en finale affronter City ou Madrid, qui disputent le match retour de leur quart de finale mercredi, Inzaghi gardait ses cartes près de sa poitrine.

« C’est normal que quand tu vas affronter City ou le Real, tu commences les outsiders, mais le football est toujours ouvert : nous avons rencontré le Real Madrid l’année dernière et nous avons perdu deux matchs, mais en jouant bien. Manchester City n’a pas besoin d’être présenté : nous regarderons et celui qui arrivera arrivera. »

Man City et Madrid sont à égalité 1-1 après leur match aller en Espagne la semaine dernière.

« Peu importe avec qui nous finirons, nous n’aurons pas de chance, car ce sont deux très grandes équipes avec une qualité incroyable », a déclaré Inzaghi avec un sourire ironique. « Je regarderai le match de demain, comme j’ai regardé le match aller. … Évidemment, nous le suivrons de près. »

Le patron de l’Inter, Simone Inzaghi, célèbre avec son équipe d’entraîneurs après leur victoire sur l’AC Milan. Piero Cruciatti/Agence Anadolu via Getty Images

Il y a un mois, Inzaghi a fait l’objet de critiques et était sous pression après une série de résultats médiocres, mais son équipe a renversé la situation et la victoire de mardi était sa huitième consécutive toutes compétitions confondues.

« C’était un rêve au début, mais nous avons toujours cru, nous avons fait un parcours extraordinaire et gagner la demi-finale dans un derby de cette manière est extrêmement satisfaisant. Nous ne pouvons que louer les gars », a déclaré Inzaghi à Sport Mediaset.

L’Inter est troisième de la Serie A et affrontera la Fiorentina en finale de la Coppa Italia le 24 mai.

Leur retour en forme a été construit sur une défense solide, gardant six feuilles blanches dans leur séquence de victoires actuelle et ne concédant que trois buts.

« J’avais dit il y a longtemps que nous ferions un effort fou sans regarder une compétition ou l’autre, essayant juste de faire de notre mieux », a-t-il déclaré.

Inzaghi a profité de la gloire de la victoire de son équipe sur Milan, une quatrième victoire consécutive sur leurs rivaux de la ville.

Milan n’avait pas subi quatre défaites en une seule campagne contre l’Inter depuis la saison 1973-74.

« Ils ont montré de la force, de la détermination, de l’agressivité, de la concentration, ils ont été merveilleux », a-t-il déclaré. « Nous avons disputé quatre derbies depuis janvier et les avons remportés tous les quatre. Nous savons que Milan est le champion d’Italie et a une qualité énorme, mais les joueurs étaient excellents et méritent de profiter de cette soirée. »

Avant leurs deux victoires en demi-finale, l’Inter a battu Milan 3-0 pour remporter la Supercoupe d’Italie en janvier et a remporté une victoire 1-0 en Serie A le mois suivant.

Inzaghi a déclaré que la Serie A était désormais l’objectif principal de ses joueurs, qui affronteront dimanche les nouveaux champions Napoli.

« J’ai donné un jour de congé aux joueurs demain car nous ne l’avions plus depuis le 1er avril. C’était mérité. Nous nous reverrons à partir de jeudi car nous devons préparer un match de championnat à Naples. »

La finale de la Ligue des champions se jouera au stade olympique Ataturk d’Istanbul le 10 juin.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.