Inzaghi de l’Inter Milan: nous aurions dû marquer plus contre Milan

Simone Inzaghi n’a pas tari d’éloges sur son équipe de l’Inter Milan après une victoire 2-0 contre ses rivaux de l’AC Milan lors du match aller à l’extérieur de leur demi-finale de Ligue des champions, mais a déclaré qu’ils auraient dû marquer plus de deux buts dans une première mi-temps « extraordinaire ».

Edin Dzeko a donné l’avantage à l’Inter avec une belle volée après huit minutes à San Siro avant que Henrikh Mkhitaryan ne double son avance trois minutes plus tard.

Mais avec Hakan Calhanoglu frappant également le poteau et l’Inter ayant un penalty annulé à la suite d’un examen d’un défi sur Lautaro Martinez, Inzaghi a déclaré qu’ils auraient dû tirer davantage parti de leur domination précoce.

« Nous avons eu une première mi-temps extraordinaire, le score était plus serré qu’il n’aurait dû l’être, avec ce que nous avons créé », a déclaré Inzaghi. « Les gars ont été vraiment géniaux dans la gestion d’un match aussi émouvant.

« Nous devons continuer comme ça. Nous savons que nous ne sommes qu’à un pas d’un rêve auquel nous avons cru d’août à aujourd’hui. »

Simone Inzaghi cherche à guider l’Inter Milan vers sa première finale de Ligue des champions depuis 2010. Getty Images

Le match retour aura lieu mardi, dans ce qui sera sûrement une autre soirée européenne spéciale à San Siro lorsque l’Inter bénéficiera d’un soutien à domicile dans le stade qu’il partage avec ses rivaux de la ville. Le vainqueur affrontera soit le Real Madrid, soit Manchester City, qui a fait match nul 1-1.

« C’est évidemment un derby, donc c’est encore plus émouvant », a ajouté Inzaghi. « Les gars savent que nous devons faire exactement ce que nous avons fait contre Benfica [in the quarterfinal]: ne pas penser à gérer le match, mais jouer notre propre jeu, avec la qualité dont nous avons fait preuve sur le terrain. »

Milan manquait l’attaquant clé Rafael Leão, qui ne s’était pas complètement remis d’une blessure à la cuisse subie au cours du week-end, et le défenseur Fikayo Tomori a admis qu’ils n’avaient initialement pas réussi à faire face à la pression d’une demi-finale qui avait été surnommée « l’Euroderby » en Italie. .

« Évidemment déçu. Juste la façon dont nous avons commencé le match, en concédant deux premiers buts comme ça », a-t-il déclaré à BT Sport. « Le premier sur corner, puis tout de suite après. C’est difficile quand c’est 0-0 mais marquer deux buts dans les 15 premières minutes est un coup de pied dans les dents.

« Il nous a fallu du temps pour revenir dans le match. Il y avait un peu d’anxiété dans l’équipe. Dans un match comme celui-ci, vous ne pouvez pas faire ça. »

Milan s’est amélioré en seconde période et tirait vers la fin rempli de ses fans, dans une mer de rouge et de noir.

Brahim Díaz s’est écarté du poteau gauche dès le début, mais l’Inter était presque hors de vue quelques instants plus tard. Personne n’a arrêté Alessandro Bastoni et il a transmis le ballon à Dzeko, mais le gardien Mike Maignan a réussi à parer le tir avec son pied.

Les Rossoneri auraient dû en retirer un à la 63e minute mais la frappe de Sandro Tonali est sortie du pied du poteau gauche.

« Je connais mon équipe, je connais mes joueurs, je sais que nous pouvons faire mieux », a déclaré l’entraîneur milanais Stefano Pioli. « Je sais que l’Inter est une équipe très forte, mais nous ne le sommes pas moins. Ce sera une nuit difficile mentalement pour les deux équipes, la dernière chance d’accéder à la finale.

« On a la chance de les mettre en difficulté, de marquer des buts, d’essayer de remettre ça sur les rails… Il faut donner tout ce qu’on a – talent et cœur – pour renverser une situation devenue difficile mais pas impossible. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.