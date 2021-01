Pour moi, le punch aigre-salé d’un bon nukazuke est un avant-goût de la maison, même si je n’ai jamais vécu au Japon, sauf pendant les étés de mon enfance dans la maison parfumée au cèdre de ma grand-mère, chassant les lucioles, regardant les feux d’artifice et apprenant d’elle dans le cuisine. Son garde-manger était rempli d’umeboshi, prunes marinées froissées; jeune gingembre vinaigré; et un cognac parfumé aux nèfles dont je volais des gorgées quand elle ne regardait pas.

Lorsque la Thaïlande a pratiquement fermé ses frontières ce printemps, il est devenu clair que je serais un correspondant international sans beaucoup de correspondance internationale à faire. Et donc l’une des premières choses que j’ai faites a été de mettre la main sur des nuka. J’ai ajouté le sel, les restes de varech et de légumes nécessaires pour obtenir l’environnement approprié pour la lacto-fermentation et j’ai commencé à mariner.

Chez moi à Bangkok, je décapage souvent: du gombo texan, des haricots longs du Hunan, de l’ail miso et des aneth casher. Mais jusqu’à la pandémie de coronavirus, mon travail de correspondant international du New York Times nécessitait beaucoup de temps sans être à la maison. Nukazuke était interdit car il nécessite les soins d’une femme au foyer, le retournement quotidien du son de riz, ou nuka, afin qu’il ne se gâte pas en un désordre moisi.

De tous les sens, le goût, inextricablement lié à l’odorat pour éveiller les saveurs, est peut-être le plus évocateur dans sa capacité à évoquer des souvenirs de temps et de lieu. J’ai la chance d’avoir parcouru le monde, à la fois pour le travail et les loisirs, et ma cuisine recèle la générosité de cette errance, me permettant de revivre un globe-trotter qui s’est arrêté avec la pandémie.

Mon congélateur est rempli de sumac d’Istanbul, de poivre du Sichuan de Chengdu et de chai masala de Jodhpur. L’armoire contient de l’eau de fleur d’oranger de Malte, des sardines du Portugal, de la sauce piquante du Belize et du thé de première chasse du Sri Lanka.

Et cela ne prend même pas en compte la plénitude de la Thaïlande, un pays de 70 millions d’habitants qui peut déguster plusieurs types d’aubergines et d’innombrables variétés de pâte de crevettes.

Si nous ne pouvons pas voyager physiquement, au moins ma famille peut le faire à chaque repas, et nous avons la chance de pouvoir explorer les continents à table.

Pendant que nous mangeons, des expériences sont évoquées: les huîtres gorgées de Tabasco vert dans une ville portuaire de Namibie; la petite pieuvre en brochette farcie aux œufs de caille dans un marché de Kyoto; la main de nouilles tirées par des musulmans ouïghours vivant en exil au Kazakhstan après avoir échappé à la répression en Chine; la soupe au renne et au fromage sur une île près d’Helsinki, quand la pluie froide ne signifiait rien d’autre que du renne haché et du fromage chaud nous rassasierait.

Pour le travail aussi, la nourriture crée des liens qui transcendent le langage et la coutume. Être journaliste, c’est s’introduire constamment, entrer dans la vie de quelqu’un et exiger des données personnelles sensibles. Comment votre femme est-elle morte? Quand avez-vous avorté? Quelle est votre religion? Pourquoi détestez-vous tant votre voisin?