Invoquer le 25e amendement: Donald Trump a perdu son autorité morale pour rester au pouvoir

Depuis que Donald Trump a perdu sa candidature à la réélection, les Américains se demandent jusqu’où il s’enfoncerait dans ses efforts pour renverser les résultats et s’accrocher au pouvoir.

Mercredi, ils ont obtenu leur réponse: le président des États-Unis a incité une foule de partisans et les a envoyés au Capitole, alors que le Congrès était sur le point de compter les votes électoraux des États et d’affirmer la victoire de Joe Biden. Dans le chaos qui a suivi, les chambres sacrées ont été profanées, le processus cérémoniel a été interrompu, une femme a été abattue et trois autres sont mortes.

En poussant cette insurrection meurtrière et en saluant les émeutiers («Nous t’aimons, tu es très spécial»), le président a perdu son autorité morale pour occuper la plus haute fonction de la nation, même pour 13 jours de plus. Plus urgent, il a renforcé des questions profondes, et en a soulevé de nouvelles, sur son jugement et sa capacité à assumer ses responsabilités les plus minimales envers le pays qu’il est censé diriger et protéger. Le maintien de Trump au pouvoir présente des risques inacceptables pour l’Amérique.

Transfert ordonné du pouvoir

Les adversaires étrangers ressentent le désarroi et la faiblesse. Des proches de Trump disent que son état mental est fragile. Même s’il s’est engagé tôt jeudi à un transfert de pouvoir ordonné, qui sait quels pardons il pourrait accorder, quels ordres il pourrait donner en tant que commandant en chef et quelles autres mesures désespérées il pourrait prendre avant le 20 janvier?

La démission serait le moyen préférable pour Trump de partir; Richard Nixon a démissionné lorsque des anciens républicains lui ont dit que le gabarit était en place au milieu du scandale du Watergate. Mais il n’y a aucune raison de croire que Trump partira volontairement, même en réponse aux supplications des principaux assistants et des législateurs du GOP.

La destitution par le Congrès est une autre chance. En décembre 2019, la Chambre a destitué Trump pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès, mais le Sénat l’a acquitté en février dernier.

Soutien républicain honteux

Ce mois-ci, le temps presse et Trump conserve un soutien considérable parmi les républicains du Congrès. Honteusement, même après l’insurrection de mercredi, 139 représentants et huit sénateurs ont soutenu les efforts de Trump pour renverser la volonté des électeurs en Arizona et en Pennsylvanie.

Cela laisse le 25e amendement, qui définit les procédures pour remplacer un président inapte.

Invoquer le 25, une étape préconisée jeudi par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et d’autres, n’est ni facile ni idéale. Il oblige le vice-président et une majorité du cabinet à certifier que le président est incapable de s’acquitter de ses fonctions. Si cela se produisait, Trump serait immédiatement déchu de ses pouvoirs et le vice-président Mike Pence deviendrait le président par intérim. Trump contesterait probablement cette décision, et une partie importante des 74 millions qui ont voté pour lui crierait «coup d’État! Cela pourrait alimenter une situation déjà volatile.

Néanmoins, la question est celle des risques relatifs, et laisser un Trump impuni au pouvoir est la plus grande menace. Trump semble mentalement incapable – vivant dans un monde fantastique de fraude électorale, incapable d’accepter d’être étiqueté perdant, quittant son travail alors même que des milliers d’Américains meurent chaque jour du coronavirus qui fait rage.

Mike Pence doit choisir

Pence, après avoir passé des années dans une obéissance obséquieuse à Trump, a manifesté sa fidélité à l’État de droit mercredi lorsqu’il a présidé le dépouillement des votes électoraux au Sénat. Obligé de choisir, il a exaspéré le président en faisant passer la Constitution avant le complot délirant de Trump pour renverser les élections.

Pence représenterait une rambarde temporaire pour la démocratie – un retour nécessaire à la raison et à la décence à la Maison Blanche jusqu’à ce que Joe Biden prenne ses fonctions à midi HE le 20 janvier. Il est maintenant temps pour le vice-président et les membres du Cabinet de prouver qu’ils le sont. patriotes.