Invoquant la crise humanitaire en Azerbaïdjan, l’Agence spatiale canadienne évite le congrès spatial international

L’Agence spatiale canadienne n’a pas participé au Congrès astronautique international de 2023, invoquant des inquiétudes concernant une « crise humanitaire » dans le pays hôte de l’événement annuel cette année, l’Azerbaïdjan.

Cette décision intervient après que l’Azerbaïdjan a lancé ce qu’il a appelé une opération « antiterroriste », bombardant et prenant le contrôle militaire de l’enclave longtemps contestée du Haut-Karabakh, incitant plus de 100 000 Arméniens de souche à fuir leur pays et à se réfugier en Arménie voisine.

« L’Agence spatiale canadienne continuera de promouvoir l’exploration pacifique et durable de l’espace pour le bénéfice de l’humanité », a déclaré l’agence gouvernementale fédérale dans un bref communiqué de presse.

« Je pense que c’est la bonne décision », a déclaré le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne à CBC News. « L’Agence spatiale canadienne est une agence gouvernementale indépendante, mais en tant que ministre responsable, je peux comprendre le choix qu’elle a fait. »

« C’est ce que nous devons faire en tant que Canada. »

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, prend la parole lors d’un événement à Ottawa jeudi. Champagne a qualifié de bonne décision la décision du CSA d’éviter un événement en Azerbaïdjan pour des raisons humanitaires. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le congrès rassemble chaque année quelque 6 000 participants, selon la Fédération astronautique internationale, pour « offrir à chacun les dernières informations spatiales et les développements universitaires et industriels, des opportunités de réseautage, des contacts et des partenariats potentiels ».

La publication en ligne spécialisée SpaceQ, basée à Calgary signalé pour la première fois le CSA n’y participerait pas cette année. SpaceQ a également indiqué qu’il n’avait repéré qu’un seul responsable de l’agence canadienne participant au programme en ligne de l’événement, mais que cette personne n’y était pas présente.

Lors de la cérémonie d’ouverture du congrès lundi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a fait allusion à la fois à la guerre de 2020 entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et à l’incursion du 19 septembre.

« Nous avons utilisé notre droit de légitime défense », a déclaré Aliyev. « Nous avons pleinement restauré notre souveraineté sur le pays, dans tout le pays. »

Des appels à des sanctions et des condamnations ont également suivi une action militaire

Le camouflet du CSA fait suite à la condamnation internationale de l’opération militaire de l’Azerbaïdjan, de la part des gouvernements du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Arménie et d’autres.

Jeudi, le Parlement européen a voté massivement en faveur de sanctions contre des responsables du gouvernement azerbaïdjanais dans une résolution non contraignante, au sujet de ce qu’il a qualifié d’« attaque militaire pré-planifiée et injustifiée », ajoutant que « la situation actuelle s’apparente à un nettoyage ethnique ».

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, l’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, a qualifié l’exode d’« échec total de la diplomatie mondiale face au nettoyage ethnique » le mois dernier.

Le Bloc Québécois et le NPD ont demandé au gouvernement canadien de sanctionner également l’Azerbaïdjan. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que « tout est sur la table », mais n’a fait aucune annonce à ce sujet. Le gouvernement canadien a déclaré avoir envoyé 2,5 millions de dollars d’aide humanitaire pour répondre à la crise croissante des réfugiés en Arménie.

Les réfugiés arméniens attendent sur une place du centre-ville de Goris le 29 septembre avant d’être évacués vers diverses villes arméniennes, alors que l’exode de l’enclave arménienne du Haut-Karabakh se poursuit sans relâche. (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Une mission des Nations Unies dépêchée à la hâte au Haut-Karabakh le week-end dernier n’a trouvé aucune trace de dommages aux infrastructures civiles, ni aucun rapport faisant état de civils blessés. Mais il a également noté que la plupart des habitants avaient fui et que les endroits où ils étaient autorisés à se rendre étaient limités.

L’attaque du 19 septembre fait également suite à un blocus de neuf mois par l’Azerbaïdjan sur l’approvisionnement en nourriture et en fournitures médicales du Haut-Karabakh.

De nombreux journalistes locaux ont interviewé des civils qui ont perdu des proches lors des bombardements de septembre et ont documenté les dégâts causés aux infrastructures civiles.

Avant l’attaque du mois dernier, l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’étaient battus à deux reprises pour le Haut-Karabakh depuis la chute de l’Union soviétique. La région est internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais comptait historiquement une population arménienne majoritaire.

À la suite d’un accord de cessez-le-feu, le gouvernement arménien de facto de la région, qui s’est installé il y a plusieurs décennies mais n’est reconnu par aucun pays, a annoncé qu’il se dissoudrait d’ici la fin de cette année. Ses forces de défense ont rendu les armes. Les autorités locales ont également signalé qu’au moins 200 personnes avaient été tuées lors de l’attaque de septembre.

L’Azerbaïdjan a déclaré vouloir réintégrer pacifiquement les Arméniens qui souhaitent retourner au Haut-Karabakh et garantir leurs droits. Il a également arrêté plusieurs responsables du gouvernement de facto.