Invités musicaux qui devraient faire leurs débuts

Samedi soir en direct lance sa 50e (!) saison le 28 septembre, juste deux semaines avant la SNL film Samedi soir sort en salles, et nous avons quelques suggestions pour Lorne Michaels et son équipe de réservation afin de maximiser la qualité de cette saison historique. Sans ordre particulier, voici 50 groupes musicaux qui n’ont jamais joué SNL avant cela, ils devraient faire leurs débuts dans l’émission cette année.

1. Chappell Roan

Évidemment.

2. Zach Bryan

Celui-ci est également assez évident. Bryan a accédé au statut de stade à une vitesse surprenante. Il est adoré par les auditeurs de radio country et par les gens qui disent des choses comme « Je n’aime généralement pas la country, mais… » Il serait un rendez-vous télévisuel pour une vaste coalition de téléspectateurs.

3. Mitski

Elle est branchée, elle est désormais suffisamment populaire pour se produire dans des salles immenses, et il y a une chance non nulle que son approche de la musique live, axée sur l’art de la performance, devienne virale.

4. Doechii

Avec tout le respect que je dois aux MC les plus innovants de l’underground, le prochain de TDE est le nouveau rappeur le plus excitant qui pourrait être programmé pour SNLIl suffit de la garder loin de Katy Perry à l’avenir.

5. Gracie Abrams

Je sais, je sais, mais je pense toujours que « Risk » est génial.

6. Cash Cobain

Nous avons besoin d’un moment de couronnement pour le roi du drill sexy.

7. Trottoir

Tout le monde a adoré la tournée de retrouvailles ! Le film sort ! Ils jouent de temps en temps dans des festivals ! Dites-moi pourquoi ça n’a pas marché.

8. Djô

Joe Keery, le Choses étranges L’acteur qui joue Stephen Malkmus dans le film Pavement a également une chanson à succès virale en tant qu’alter ego musical Djo. Peut-être pourrait-il faire le double travail d’animateur/invité musical. (Note annexe : Keery était si bon dans la dernière saison de Fargo.)

9. Shaboozey

Il a eu la chanson n°1 dans le pays pendant la majeure partie de l’été, donc ce serait assez stupide pas pour le réserver.

10. Benson Boone

Ce n’est pas le choix le plus excitant, mais son statut d’étoile montante ne peut être nié. J’ai été impressionné par la façon dont il s’est investi dans sa prestation aux VMA hier soir – et par le fait qu’il portait une moustache et une combinaison scintillante.

11. Mk.gee

Il est en studio avec Bieber, salué par tout le monde, de Clapton à Vampire Weekend, il fait des mouvements, il fait tourner les têtes. La flèche pointe vers le haut.

12. Playboy Carti

Techniquement, Carti a été invité avec Travis Scott sur le SNL scène, mais le héros culte d’Atlanta, impénétrable et influent, a besoin de son propre moment de gloire.

13. Lainey Wilson

Elle est l’une des artistes les plus en vogue dans la musique country en ce moment.

14. Le grand voleur

N’oubliez pas que la performance « Non » sur Colbert?

15. Tyla

Elle est la plus grande star crossover africaine de ces dernières années, donc des millions de téléspectateurs seraient rivés à l’écran. De plus, on dit qu’elle est géniale en live.

16. Le sourire

Radiohead a joué SNL plusieurs fois. The Smile, en revanche, ne l’ont pas fait. Ce serait amusant de voir toutes les réactions sur les réseaux sociaux de la part d’amis déprimés et désemparés qui remarqueraient à quel point ce groupe ressemble à Radiohead.

17. Tommy Richman

Ne le dites pas à Funk Flex, mais ce serait amusant.

18. Paramore

D’une manière ou d’une autre, Hayley Williams et son groupe n’ont jamais joué SNLCorrigeons cela.

19. Maman footballeuse

Le groupe de Sophie Allison a ouvert pour tout le monde (y compris Paramore susmentionné), a gagné la gratitude éternelle de Bernie Sanders et s’est constitué une base de fans dévoués qui adoreraient assister à une série dévastatrice de « Lost » sur la chaîne YouTube. SNL scène.

20. Peso Pluma

La star montante de la musique régionale mexicaine prouve qu’elle a une réelle capacité à rester sur la scène. Il mérite ce genre de regard de la part des gardiens de la scène.

21. MJ Lenderman

Fais-le pour la culture, Lorne.

22. Mercredi

En parlant de Jake Lenderman : il semble que le groupe de rock le plus acclamé par la critique de 2023 serait une bonne affaire, non ?

23. Waxahatchee

Ramenez Lenderman pour celui-ci également.

24. $uicideboy$

Nos yeux sont ouverts depuis un moment maintenant.

25. Tourniquet

Ils pourraient enfin avoir fini de tourner Brillermais ne leur refusez pas cet éclat.

26. Rouleau de gelée

Hé, ce serait mieux que Teddy Swims.

27. GloRilla

La carrière de la MC de Memphis a survécu à l’inévitable effondrement post-hype, et elle est désormais considérée comme l’une des voix les plus constantes et les plus divertissantes des radios rap. Offrez-lui ses fleurs.

28. Nick Cave et les mauvaises graines

Ils sont en tournée en Amérique ce printemps, je dis juste…

29. Troye Sivan

Il a fait l’objet d’une SNL croquis, maintenant faisons-le entrer dans l’émission. L’inévitable apparition de Charli XCX en ferait un moment.

30. Latto

Comme Carti, Latto a été sur SNL en tant qu’auxiliaire, rejoignant Jennifer Lopez l’hiver dernier. Mais elle est bien trop amusante pour la réduire à un rôle secondaire dans le film de quelqu’un d’autre. SNL moment.

31. La guerre contre la drogue

Quelle meilleure façon de promouvoir un nouvel album live que de se produire en direct sur l’une des scènes les plus vénérées de la télévision ?

32. Jason Isbell

Nous sommes aussi surpris que vous qu’Isbell n’ait jamais joué dans l’émission auparavant.

33. Jeton de sommeil

La musique est nulle, mais le spectacle est indéniable.

34. découpage

Nouveau single aujourd’hui, donc ils sont définitivement de retour. Daveed Diggs pourrait aussi apparaître dans quelques sketches.

35. LE SSERAFIM

Ce groupe de filles est aujourd’hui l’un des plus grands succès de la K-pop américaine. Les engager est une évidence.

36. NewJeans

En parlant de groupes de filles K-pop qui devraient jouer SNL…

37. Yeux brillants

Ils sont sur la route pour promouvoir un nouvel album cet automne. Conor Oberst a le potentiel pour nous jouer les remplaçants.

38. IAN DOUX

Jillian Medford n’est pas vraiment SNL-célèbre, mais sa musique est bonne, et elle a des liens avec le SNL jeté, pour que nous puissions rêver.

39. A$AP Rocky

Rocky est apparu dans un court métrage numérique avec Donald Glover il y a quelques années, mais il n’a jamais été le SNL Invité musical. Il est censé sortir un nouvel album cet automne, mais on y croira quand il sortira. La possibilité d’une apparition de Rihanna justifie à elle seule cette réservation.

40. Jessica Pratt

Pas tout à fait là-dedans SNL zone de lancement, mais elle a fait reportage sur la nouvelle chanson d’A$AP Rocky.

41. Nilüfer Yanya

Le grand public ne sait pas ce qu’il rate.

42. Flo Milli

Message à Lorne : Ho, pourquoi n’as-tu pas encore fait ça ?

43. Cavalier léger de Bonny

Anaïs Mitchell a écrit une comédie musicale à succès à Broadway et Bonny Light Horseman est désormais célèbre aux Grammy Awards. Je suis presque sûre qu’elles feraient un carton.

44. Bladee et/ou Yung Lean

Activez toutes ces cellules dormantes du Drain Gang à travers l’Amérique du Nord.

45. Les Armées

Ils ne peuvent peut-être pas se permettre de partir en tournée, mais ils sont le meilleur groupe live du moment.

46. ​​Jamie xx

Le xx a joué SNL une fois, mais Jamie xx ne l’a jamais fait en tant qu’artiste solo. Il pourrait inviter un groupe d’invités et transformer cela en une fête – et hé, il se trouve que son premier nouvel album depuis neuf ans sort la semaine prochaine.

47. MUNA

Le groupe ne cesse de s’agrandir et Naomi McPherson en fait partie. Samedi soir Je jouerai Janis Ian. C’est tout simplement logique.

48. Bootsy Collins

Cette légende a un nouvel album en route, et vous savez qu’il va le faire à chaque fois qu’il montera sur scène.

49. Ce OT mexicain

Le Texas Technician serait sûrement présent s’il avait l’opportunité d’amener le Lonestar State au Studio 8H. Il vient également d’obtenir hier une cosignature de Beyoncé.

50. Le plan de démembrement

Chaque fois que vous avez la chance de réserver un groupe indie obscur mais adoré par les cultes, décalé mais qui fait la fête et qui est séparé depuis deux décennies et qui ne se réunit que pour des concerts de guerriers du week-end occasionnels, vous avoir pour le faire.