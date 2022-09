Inviter des étudiants de l’Illinois à aider Renew Illinois – Shaw Local

Alors que l’été tire à sa fin et que l’automne approche, le Paul Simon Public Policy Institute de la Southern Illinois University se prépare avec impatience pour l’un de nos événements phares : le Renewing Illinois Summit pour les étudiants des collèges et universités.

Le Sommet de cette année se tiendra au SIU à Carbondale les 29 et 30 septembre, et notre thème sera « Un Illinois : Noble Aspiration ou Impossible Dream ». Nous sommes impatients d’explorer la question de l’identité de l’État et la réalité des tensions régionales claires et des malentendus persistants.

John T. Shaw du Paul Simon Public Policy Institute de la Southern Illinois University Carbondale. (AE Fletcher Photographie)

Nous pensons avoir créé une liste de stars pour le Sommet, avec des présentations en personne par le président de la Chambre de l’Illinois Chris Welch, l’ancien secrétaire américain aux Transports Ray LaHood, la contrôleure Susana Mendoza et Erika Harold, directrice de la Commission de la Cour suprême de l’Illinois sur le professionnalisme. .

Nous sommes également ravis d’accueillir les journalistes Shia Kapos de Politico’s Illinois Playbook, Shruti Singh de Bloomberg, Jennifer Fuller de WSIU et Jeff Rogers de l’Illinois Press Foundation. Ils discuteront de la façon dont ils rapportent et écrivent sur l’Illinois.

Les étudiants auront de nombreuses occasions d’interagir avec ces conférenciers et entre eux.

En organisant le Sommet, l’Institut s’adresse à un groupe dont les opinions sont trop rarement recherchées ou sérieusement prises en compte lorsque les décideurs envisagent l’avenir de l’Illinois : les étudiants. L’Institut s’intéresse particulièrement à ceux qui sont déjà des leaders sur leurs campus et envisagent la fonction publique pour leur avenir. Ce sont ces gens qui décideront bientôt de s’installer dans l’Illinois et de faire revivre notre État ou de partir pour ce qu’ils perçoivent comme des pâturages plus verts.

L’Institut a trois objectifs principaux pour le Sommet. Tout d’abord, générer des idées nouvelles et intéressantes et intégrer des voix inédites dans la discussion sur l’avenir de l’Illinois. Deuxièmement, créer un réseau florissant de solutionneurs de problèmes créatifs des collèges de l’Illinois qui resteront en contact avec l’Institut – et entre eux – au cours des prochaines années. L’Institut espère que ces «Simon Summiteers» revitaliseront l’Illinois lorsqu’ils quitteront l’université et entreront dans des entreprises, des fondations, des universités, des collèges communautaires, des écoles publiques et des organisations à but non lucratif et participeront à la vie civique de notre État. Troisièmement, être à l’avant-garde d’un programme constructif pour l’Illinois. Nous voulons aider à renforcer l’Illinois.

Je crois que le Renewing Illinois Summit reflète – et incarne – les meilleures valeurs de Paul Simon et son optimisme quant à l’avenir de notre État.

Notre espoir est que ce sommet contribuera à forger un programme positif pour l’Illinois. Ce faisant, nous examinerons des problèmes fondamentaux et des questions difficiles :

Que peut-on faire spécifiquement pour construire une identité commune et un sentiment de destin partagé dans l’Illinois ?

Est-il nécessaire – ou erroné – de penser à One Illinois ?

Les différentes régions de l’Illinois sont-elles traitées équitablement dans l’allocation des ressources financières et du pouvoir politique ?

La division urbain-rural peut-elle être comblée ?

Les habitants des différentes régions de l’Illinois voient-ils inévitablement différemment les questions telles que les armes à feu, l’éducation, le développement économique, la réforme de la justice pénale et les transports ?

Les tensions régionales de l’Illinois sont-elles liées ou distinctes des défis auxquels sont confrontés d’autres grands États tels que New York, la Floride ou l’Ohio ?

Nous sommes impatients d’avoir un sommet réussi dans lequel nous affronterons de grands problèmes et explorerons des moyens inspirants et tangibles de renouveler l’Illinois. Nous invitons les étudiants des collèges et universités de l’Illinois à en savoir plus sur le Sommet, puis à nous rejoindre à Carbondale. Ils doivent nous contacter à PaulSimonInstitute@siu.edu

Cet éditorial est distribué par Capitol News Illinois au nom du Paul Simon Public Policy Institute. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur. John Shaw est directeur du Paul Simon Public Policy Institute de la Southern Illinois University Carbondale.