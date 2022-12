Invité à partir rapidement, Cristiano Ronaldo demande au joueur sud-coréen de se taire

Cristiano Ronaldo a déclaré avoir été impliqué dans une dispute verbale avec un joueur sud-coréen qui lui a reproché de ne pas avoir quitté le terrain assez rapidement lorsqu’il a été remplacé lors de la défaite 2-1 du Portugal en Coupe du monde vendredi.

Le Portugal est toujours en tête du groupe H malgré le résultat, qui a également envoyé la Corée du Sud dans les 16 derniers, mais Ronaldo a semblé ennuyé alors qu’il s’éloignait lentement lorsque son nombre a augmenté à la 65e minute.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“C’est arrivé quand j’ai été remplacé. Le joueur coréen me disait de partir plus vite et je lui ai dit de se taire, car il n’a aucune autorité”, a déclaré Ronaldo aux journalistes.

« Si je n’allais pas assez vite, c’était à l’arbitre de le dire. Il ne devrait pas y avoir de polémique, c’était juste dans le feu de l’action.”

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré : « Il était en colère contre le joueur coréen et tout le monde l’a vu.

“Le joueur l’insultait, lui disant de s’en aller (sortir du terrain), c’est pourquoi il était en colère et tout le monde l’a vu.

“J’ai vu l’interaction avec le joueur coréen et je n’en doute pas.”

Le milieu de terrain sud-coréen Hwang In-beom a tenté de minimiser la controverse.

“Je ne l’ai pas vu, j’étais trop fatigué”, a-t-il dit. “Je regardais le sol, donc je ne l’ai pas vu et je n’ai rien à dire.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici