Invitations envoyées pour le 7 septembre, nouveaux iPhones attendus

Apple vient d’annoncer qu’il organisera un événement presse le 7 septembre à 13 h HE où il devrait annoncer de nouveaux iPhones.

L’événement de lancement sera diffusé sur le site Web d’Apple. Apple organise des événements de lancement virtuels préenregistrés depuis le début de la pandémie de Covid en 2020. Apple invite également les gens à regarder le lancement sur son campus de Cupertino, en Californie.

Apple pourrait également annoncer de nouveaux modèles Apple Watch et AirPods lors de l’événement. L’entreprise serait préparation de nouveaux modèles Mac et iPad également, mais ceux-ci sont parfois annoncés lors d’un événement distinct en octobre.

Apple devrait sortir quatre nouveaux modèles d’iPhone qui s’appellera probablement l’iPhone 14. Les nouveaux appareils auront des caméras améliorées, et les versions plus chères de l’iPhone 14 Pro pourraient avoir une découpe en forme de pilule plus petite sur le dessus de l’écran de l’appareil, par rapport à “l’encoche” que les iPhones actuels ont , et serait censément inclure des affichages permanents.

Les analystes surveilleront de près les prix de la nouvelle gamme d’Apple pour voir si la société a augmenté ses prix pendant l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement et la forte inflation.

Apple pourrait également annoncer de nouveaux modèles d’Apple Watch, probablement appelés la série 8. Bloomberg a déclaré en juillet qu’Apple prévoyait de publier un version “pro” plus chère et plus robuste aussi bien. Rapports suggèrent qu’Apple pourrait inclure un capteur de température corporelle dans les modèles de cette année pour le suivi du sommeil et de la fertilité.

Apple publie également généralement la nouvelle version d’iOS pour iPhone après son événement de septembre. Cette année, le logiciel inclut la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage du téléphone et la possibilité d’annuler ou de modifier des iMessages.