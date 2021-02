La Cour suprême américaine a refusé d’entendre deux poursuites concernant les règles de la Pennsylvanie lors des élections de 2020, affirmant qu’elles étaient désormais sans objet. Les juges Alito, Gorsuch et Thomas ont fait valoir que, si rien n’est fait, cela risque de nuire à la démocratie.

La décision de rejeter l’audience de deux affaires contestant les modifications apportées aux règles électorales par la Cour suprême de Pennsylvanie, y compris le décompte des bulletins de vote par la poste pendant plusieurs jours après la date limite légalement établie, figurait parmi la vague de décisions de la Cour suprême lundi.

RUPTURE: #SCOTUS ne examinera pas les cas d’élection de l’AP. Déclaré sans objet. Thomas dissocie https://t.co/Cb7tApFLEA – Josh Gerstein (@joshgerstein) 22 février 2021

La liste des ordonnances n’a montré aucune explication pour la décision de la majorité, seulement les dissensions de trois des juges conservateurs de la cour – Samuel Alito, Neil Gorsuch et Clarence Thomas. Les deux autres juges considérés comme conservateurs – les candidats de Donald Trump Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett – se sont apparemment rangés du côté du juge en chef John Roberts et des libéraux.

Alito et Gorsuch ont déclaré qu’il s’agissait d’une question absolument légitime de savoir si la Cour suprême de l’État pouvait passer outre «Même des règles très spécifiques et sans ambiguïté adoptées par le législateur» et que citer la pandémie de Covid-19 comme justification signifie que cela pourrait se reproduire.

«Nous pouvons espérer qu’au printemps prochain, la pandémie n’affectera plus la vie quotidienne, mais cela est incertain». ils ont écrit dans une dissidence commune.

Alito et Gorsuch ont également évoqué le fait que les deux parties avaient exhorté le SCOTUS à entendre l’affaire avant les élections de 2020, uniquement pour que les démocrates changent d’avis par la suite. Alors que le juge Barrett attendait toujours d’être confirmé, le tribunal s’est retrouvé dans l’impasse 4-4 lorsque Roberts s’est rangé du côté des libéraux.

Clarence Thomas avec la claque verbale pic.twitter.com/wm2NdurwBi – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 22 février 2021

Dans sa dissidence, Thomas a en fait cité la décision de Roberts dans une autre affaire pour démontrer pourquoi les pétitionnaires de Pennsylvanie «Fait face à un préjudice irréparable,»Et a fait valoir que le fait de ne pas relever ces défis menace la démocratie elle-même.

«Changer les règles au milieu du jeu est déjà assez mauvais. De tels changements de règles par des fonctionnaires qui peuvent manquer d’autorité pour le faire sont encore pires. Lorsque ces changements modifient les résultats des élections, ils peuvent gravement nuire au système électoral dont dépend si fortement notre autonomie gouvernementale ». il a écrit.

Bien que les changements de règles n’aient peut-être pas affecté le résultat d’une élection fédérale, pour autant que quiconque puisse le dire, ils ont affecté au moins une élection pour le Sénat de Pennsylvanie, a souligné Thomas.

À près de deux ans avant une autre élection fédérale, Thomas a soutenu que c’était la «Opportunité idéale» pour résoudre le problème – pas après coup, avec le temps qui passe et quelqu’un est inévitablement privé de ses droits par le résultat.

«On se demande ce qu’attend cette Cour. Nous n’avons pas réussi à régler ce différend avant les élections et, par conséquent, à établir des règles claires. Aujourd’hui, nous ne parvenons à nouveau pas à fournir des règles claires pour les élections futures. La décision de laisser la loi électorale cachée sous un voile de doute est déconcertante. En ne faisant rien, nous favorisons la confusion et l’érosion de la confiance des électeurs. Nos concitoyens méritent mieux et attendent plus de nous » Thomas a écrit.

Les républicains de Pennsylvanie et l’ancien président Trump ont allégué que l’expansion du vote par correspondance et la prolongation des délais pour compter les votes avaient aidé le président Joe Biden à s’imposer, même si Trump avait clairement une avance le jour du scrutin.

