Invisible Monster Planet, un trou noir ou une fiction?

Est-ce une planète? Est-ce un trou noir? Ou est-ce juste une illusion?

La mystérieuse «Planet 9» a conduit à de nombreuses recherches futiles au cours des siècles. Beaucoup, y compris des astronomes, des experts planétaires, des scientifiques et des romantiques, ont fait des ravages dans leur cerveau en essayant de localiser la «planète» au bord de notre système solaire. Et jusqu’à il y a quelques années, les preuves de la 9ème planète présumée étaient assez fortes.

Des études récentes, cependant, ont montré que l’existence de la planète 9 et les preuves supposées suggérées pourraient toutes n’être qu’une illusion. Selon les récentes découvertes de critiques de la théorie, la preuve de la « planète 9 » – un regroupement d’objets trans neptuniens (TNO) que l’on croyait être causée par la présence de la planète – n’était visible que parce que le télescope qui a repéré l’amas se trouve juste à regarder là-bas.

Qu’est-ce que «Planet 9»?

Pendant des années, plusieurs scientifiques ont tenté de prouver l’existence de la mystérieuse neuvième planète du système solaire terrestre. On pense qu’il représente dix fois la masse de la Terre et devrait être constitué de la même substance glacée qu’Uranus et Neptune – ses voisins supposés les plus proches – avec le même noyau solide qu’eux. Il est situé au-delà de la ceinture de Kuiper et bien que personne ne l’ait vu, beaucoup sont convaincus de sa présence.

Quand a-t-il été «découvert»?

La quête d’une «planète X» remonte au 19e siècle, lorsque l’homme d’affaires et écrivain de voyage (l’équivalent du 19e siècle d’un blogueur de voyage actuel) est devenu convaincu qu’il existait une neuvième planète mystérieuse. En 1930, 14 ans après sa mort, l’un de ses disciples de l’observatoire qu’il avait consacré à percer les mystères de l’univers a découvert ce qui fut plus tard connu sous le nom de planète «pluton». Le corps céleste, cependant, n’était pas une «planète X» et en 2006, Pluton a surnommé une «planète naine». Le changement important est survenu après que la mission spatiale Voyager en 1989 a découvert que le changement des orbites d’Uranus et de Neptune que Percival Lowell avait attribué à la mystérieuse planète X n’était rien d’autre que le résultat d’une erreur de calcul. La mission a également conduit à la découverte de la ceinture de Kuiper, ouvrant un monde de ce qui est devenu connu sous le nom d ‘«objets transneptuniens», y compris d’autres planètes naines. Bien que la découverte prouve que Pluton n’était en effet pas la planète X, elle a conduit à de nouvelles découvertes suggérant la présence d’une planète – ou d’un autre corps céleste – au-delà de la ceinture. Certaines des planètes naines se déplaçaient de manière inhabituelle et, sur la base de leurs observations, deux scientifiques – Mike Brown et Konstantin Batygin, ont affirmé en 2016 que la « planète 9 » existait et faisait 10 fois la taille de la Terre. Alors que Brown et Batygin insistent tous deux sur l’existence de la planète 9, de nombreux scientifiques ont offert d’autres explications à l’attraction gravitationnelle ressentie par les planètes naines de la ceinture de Kuiper. Ceux-ci expliquent également pourquoi la «planète» n’a pas été visible dans la mesure où certains pensent que ce n’est pas une planète après tout.

Planète ou trou noir?

L’une des théories alternatives les plus répandues sur la planète 9 est que ce n’est pas, en fait, une planète mais un trou noir primordial. Pas un trou noir supermassif comme celui qui aurait été détecté au centre de la galaxie ou même un trou noir stellaire mais un trou noir primordial. Alors que ce dernier est plusieurs fois plus grand que la masse de notre soleil, un trou noir primordial peut avoir la taille d’une planète et passer inaperçu. Beaucoup, comme le chercheur américain James Unwin de l’Université de l’Illinois, pensent qu’il s’agit en effet d’un trou noir primordial qui déforme les orbites des corps célestes dans la ceinture de Kuiper et les détruit ainsi en un amas.

Que disent les découvertes récentes?

L’étude récente dirigée par Kevin Napier de l’Université du Michigan a révélé que le groupe de TNO que Brown et Batygin avaient identifié comme étant affecté par l’attraction gravitationnelle de la planète 9 n’était pas vraiment dans un groupe, mais semblait seulement l’être en raison de l’emplacement et du moment de sa visualisation. L’équipe de Napier a étudié un échantillon de 14 TNO en utilisant trois tests de différents télescopes situés dans différents endroits du monde et a constaté que tous les TNO se comportaient sur leurs orbites normales. L’étude a été approuvée par des scientifiques comme l’astronome Samantha Lawler de l’Université de Regina qui pense que la découverte est louable puisqu’elle était basée sur une base plus «uniforme». Incapable d’expliquer l’existence du système solaire avec les orbites groupées comme décrit par Brown et Batygin, beaucoup pensent que l’étude met un dernier clou dans le cercueil.

La recherche est toujours en cours?

Le théoricien principal de Planet 9, Batygin, a cependant rejeté les résultats de l’étude et déclaré que les tests employés par l’équipe de Napier n’étaient pas suffisants pour rejeter son article et celui de Brown. Il a soutenu que l’article de Napier ne pouvait pas prouver si les orbites des amas étaient effectivement regroupées ou distribuées uniformément. Napier a également admis que, bien que cela soit peu probable, étudier seulement 14 TNO n’est pas suffisant pour comprendre pleinement ce qui se passe au bord de notre galaxie. Les scientifiques attendent actuellement le nouvel observatoire Vera C. Rubin en construction au Chili pour répondre à ces questions. L’observatoire commencera à fonctionner d’ici 2023. D’ici là, les croyants et les non-croyants de la planète 9 devront simplement accepter de ne pas être d’accord.