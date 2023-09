« Invisible Beauty » offre une vision unique de la mode à travers les yeux de la pionnière Bethann Hardison

NEW YORK — « Je sais toujours que, parce que j’ai vécu assez longtemps, on peut changer les choses », a déclaré Bethann Hardison au début de « Invisible Beauty », un nouveau documentaire consacré à ses plus de cinq décennies de carrière dans la mode. .

« Vous devrez peut-être mettre le pied sur la pédale, mais vous pouvez changer les choses. »

C’est exactement ce que la pionnière a fait dans la lutte pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’industrie de la mode, d’abord en tant que vendeuse du Garment District, puis mannequin, propriétaire d’une agence de mannequins et activiste en général.

Elle a innové en tant que l’un des 10 mannequins noirs qui ont participé à la « Bataille de Versailles », en 1973, qui a opposé cinq designers français et cinq designers américains sur le monument français. Le défilé de mode historique a célébré cette année son 50e anniversaire.

Plus tard, Hardison a fondé la Black Girls’ Coalition, qui a donné la parole aux modèles de couleur, et elle a maintenu la pression dans les années 1990, lorsque l’industrie a commencé à régresser en matière de diversité. Hardison a mis le pied sur la pédale une fois de plus en 2013 lorsqu’elle a créé la Diversity Coalition, qui a interpellé les créateurs n’utilisant aucun ou un seul modèle noir dans leurs défilés à New York, Londres, Paris et Milan.

Hardison, à 80 ans, a gagné le statut de « marraine de la mode », a déclaré Tracee Ellis Ross dans le film sorti vendredi. « Elle a changé la façon dont la beauté est définie. »

Hardison a co-écrit et co-réalisé le film avec Frédéric Tcheng (« Halston », « Dior et moi »). À travers des images d’archives et des interviews intimes remontant à ses racines à Brooklyn, les deux hommes offrent un regard rapproché sur ses luttes personnelles et sa place dans la mode alors qu’elle travaillait et continue de travailler pour élargir et préserver les droits des Noirs, tant sur les podiums. et dans les coulisses.

Hardison et Frédéric Tcheng ont parlé à l’AP de la réalisation du documentaire et de l’héritage de Hardison. L’interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

AP : Pourquoi était-ce le bon moment pour faire le film ?

HARDISON : Je n’avais pas le choix parce que j’avais une subvention, et vous pouvez rester longtemps sans l’utiliser et ne pas l’utiliser. J’ai contacté Frédéric, que j’avais fait connaissance, et je lui ai dit qu’il fallait que je fasse ce film maintenant. À un moment donné, il a juste dit : « OK, mais la seule façon pour moi de le faire est que vous acceptiez d’être co-réalisateur. J’avais juste un peu peur de ne pas pouvoir le faire. Je ne savais pas comment faire. Je n’en avais pas eu l’expérience, donc avoir quelqu’un avec qui monter au fusil de chasse était génial.

TCHENG : Je ne savais pas qui était Bethann lorsqu’on m’a demandé de faire un court métrage lorsqu’elle a reçu le prix du fondateur du Council of Fashion Designers of America (2014). J’ai suivi un cours intensif sur qui est Bethann et j’ai été abasourdi. La raison pour laquelle je lui ai demandé de co-réaliser était d’aller un peu plus loin. Je cherchais une connexion plus profonde et une sorte d’aventure humaine. Et je savais qu’avec quelqu’un comme Bethann en qui je pouvais avoir confiance et que j’admirais, qui avait tant fait pour encadrer les gens et créer une communauté, elle allait intervenir et m’élever avec elle.

AP : Bethann, quel est votre héritage en arrière-plan ?

HARDISON : Eh bien, ce n’est pas encore terminé. Les gens lancent ce mot et disent que vous êtes une légende et que vous êtes reine et toutes ces choses. Je pense que l’idée est de construire des choses au fur et à mesure que l’on avance dans la vie. Je ne veux pas laisser cette Terre avec quelqu’un d’autre qui la met en place. Je veux sortir de cette Terre en m’assurant de produire comme je l’ai vécu. J’ai une sorte de cas de pudeur. Je ne sais pas comment m’asseoir là et souffler de la fumée, tu sais.

TCHENG : Ce n’est pas à Bethann de dire quel est son héritage, mais je peux le dire, et c’est pourquoi j’ai fait ce film. L’héritage de Bethann est indéniable. Elle a vraiment changé le look de la mode. Elle a conduit à elle seule l’industrie à vraiment changer sa façon de penser la diversité raciale et à intégrer l’industrie du mannequin. Et elle est allée bien au-delà. Maintenant, elle travaille avec des designers et crée une communauté à chaque étape de sa vie.

AP : Quel est l’état actuel de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans la mode ? Il y a eu des flux et des reflux dans le film. Où en sont les choses maintenant ?

HARDISON : Si vous regardez les magazines, ils sont racialement inclusifs. Si vous regardez les podiums, racialement inclusif. Si vous regardez la publicité, elle est racialement inclusive. Regardez les éditoriaux, racialement inclusifs. Donc, il n’a pas reculé. Le monde de l’entreprise a définitivement levé le pied avec le licenciement des dirigeants de DEI. Ils essayaient de donner aux marques émergentes en plein essor l’aide, l’opportunité de venir dans les magasins de détail et de faire de bonnes affaires pour elles. Ces choses sont en train de changer. Ce sera le problème que nous allons voir. Je pense que le mannequin est peut-être là pour rester, mais j’ai le pied sur l’embrayage, juste au cas où.