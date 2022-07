Invisibilité, un hippopotame et des antiquités

Tochtli vit dans un palais isolé avec son père baron de la drogue et un éventail de larbins. Ses passe-temps incluent regarder des films de samouraïs, lire le dictionnaire et collectionner des chapeaux. Son plus grand souhait est d’obtenir un hippopotame nain, qui ressemble à un croisement entre un phoque et un Fudgsicle.