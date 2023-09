Invincible Saison 2 Date de sortie, intrigue, actualités et bandes-annonces

À première vue, la série de Robert Kirkman (basée sur ses propres bandes dessinées) semble être une histoire typique de super-héros, pleine d’affrontements épiques et de personnages en costumes colorés. Cependant, Invincible est en réalité une bouffée d’air frais dans le genre.

L’adolescent Mark Grayson semble être un excellent matériau de super-héros. Il est le fils d’Omni-Man, un puissant extraterrestre de la planète Viltrum et un puissant protecteur de la Terre. Plein d’enthousiasme, Mark enfile son tout nouveau costume et se lance dans la lutte contre le crime. Il parvient même à vaincre quelques méchants, mais il devient vite évident qu’il n’a aucune chance face à des adversaires sérieux.

Invincible sort habilement du genre super-héros et met à mal avec brio les clichés qui fréquentent ce type d’histoires. Découvrez ce qui vous attend dans la saison 2 de cette série imprévisible.

La saison 2 de la série sera divisée en deux parties. La première mi-temps tombera sur Prime Video le vendredi 3 novembre 2023. La deuxième partie débutera en 2024.

Le créateur de la série, Robert Kirkman, a expliqué la décision de diviser la saison au San Diego Comic-Con :