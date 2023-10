Invincible : le producteur estime que la série est la preuve que l’animation est également destinée aux adultes | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/416808/416808_600x315.jpg

Bien qu’il n’ait pas eu la commercialisation d’autres titres sur la plateforme, l’une des surprises de sa programmation a sans aucun doute été Invincible – 100%. Créée par Robert Kirkman, la série sur un jeune homme essayant d’apprendre à utiliser ses capacités pour de bon est devenue l’une des préférées du public. Par le bouche à oreille, l’une de ses sociétés de production estime que l’accueil réservé à la série est la preuve que l’animation s’adresse aussi aux adultes.

A ne pas manquer : Invincible : le créateur assure que la série pourrait avoir 8 saisons

Pourquoi Invincible a-t-il été un succès ?

En entretien avec date limite, Marge Doyenproducteur exécutif de Invincible, explique que le succès du spectacle a simplement été le produit du public. A force de recommandations, et malgré un budget relativement modeste, il a réussi à se positionner parmi les stars de Prime Video. La raison? Comme d’autres cinéastes l’ont déjà souligné, l’animation est aussi un média pour les adultes et qui permet de leur raconter des histoires :

J’adore Amazon, ils sont géniaux, mais il n’y avait presque pas de marketing pour la série. Un nombre important de personnes qui ne regardent pas habituellement ce genre de choses ont trouvé la série et lui ont donné une chance. Au cœur de l’animation pour adultes se trouvent des thèmes, des problèmes et des idées qui sont transformés en une histoire d’une manière que les gens peuvent réellement écouter. La clé réside dans cet équilibre entre l’action et une expérience humaine profonde.

Comme vous le savez, Invincible – 100%, c’est l’histoire de Mark (Steven Yeun), le fils adolescent d’Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la planète. Après avoir développé tardivement ses propres capacités, la série suit sa tentative de devenir lui-même un justicier et d’équilibrer sa vie personnelle avec ses activités de lutte contre le crime. Mais il découvre vite que son père n’est pas celui qu’il pensait et cela a des conséquences importantes pour le monde entier.

La réponse du public à la série a été si positive que Prime Video a décidé de renouveler la série pour deux saisons supplémentaires. Le prochain sera présenté le mois prochain, après une interruption de deux ans pour développer et améliorer l’animation. Apparemment, les grèves n’ont pas affecté le calendrier de travail pour l’enregistrement des voix, il n’y a donc aucune raison de croire que cela sera encore retardé.

Nous recommandons : Invincible | Meilleurs avis, avis et notes

Il existe plusieurs efforts comme Love, Death & Robots – 100% et The Boys : Diabolique – 95% qui ont essayé d’attirer l’attention sur le fait que l’animation pour adultes a du potentiel en tant que business. Invincible et Harley Quinn – 96 % se réunissent pour former deux personnes qui ont su prospérer dans le genre des super-héros ces dernières années. Au-delà de cela, des classiques comme gars de familleRick et Morty – 100% et BoJack Horseman – 94% sont d’autres émissions populaires au ton plus mature qui ont captivé le public.

La deuxième saison de Invincible reviendra à partir du 3 novembre. En attendant, si vous avez apprécié le ton de la série, rappelez-vous que le spécial Atom Eve est désormais disponible tout comme The Legend of Vox Machina – 96%, une série fantastique qui prend également un cône plus mature pour raconter les aventures d’un groupe de chasseurs de primes enclins à combattre des dragons.

Continuer la lecture : Invincible : presque tous les épisodes auront des scènes post-crédit