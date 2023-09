Invictus Games : « C’est comme une véritable renaissance », déclare un médecin de l’armée ukrainienne capturé et torturé | Nouvelles du monde

Une médecin de l’armée ukrainienne qui a été capturée et torturée par les Russes a déclaré que sa participation aux Jeux Invictus lui avait sauvé la vie.

Yuliia « Taira » Paievska a participé aux jeux de l’année dernière et participe actuellement à Düsseldorf.

Le prince Harry a rendu un hommage personnel à son courage lors de la cérémonie d’ouverture du jeu.

« Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis que je pense que vous incarnez le véritable esprit de l’Ukraine et d’Invictus », a-t-il déclaré.

Nous avons rencontré Taira qui nous a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle avait pu assister aux jeux.

« Quand vous vous préparez à la mort, puis que vous sortez de ces horribles cellules et que vous voyez tout cela, c’est comme une véritable renaissance », a-t-elle déclaré.

Taira figurait dans la récente série Netflix du prince Harry, Heart Of Invictus.

Elle a été emprisonnée pendant 12 semaines plus tôt cette année et affirme que ses liens avec les jeux ont assuré sa libération.

« Je suis reconnaissant pour ce concours parce qu’il m’a rendu célèbre et parce que beaucoup de gens ont appris à me connaître, c’est pourquoi j’ai été libéré si rapidement. »

La médecin ukrainienne Yuliia 'Taira' Paievska





Taira a eu une réunion privée avec le duc de Sussex. Elle a encore besoin d’opérations chirurgicales, mais elle ne cessera pas de se battre pour son pays.

« Les conditions de captivité sont horribles, les tortures dans les sous-sols rudimentaires qu’ils utilisent pour la captivité », a-t-elle déclaré. « Je veux que le monde exige la libération de tous les prisonniers. »

Lorsque le prince Harry a fondé les jeux, tout tournait autour de l’Afghanistan. Un autre conflit a amené de nouveaux concurrents.

Semen Lahun, qui envisage de revenir en première ligne après les jeux





Nous avons rencontré Semen Lahun, 26 ans, qui fait partie de l’équipe d’Ukraine.

Il était constructeur à Lviv mais s’est engagé à combattre lors de l’invasion russe.

En août dernier, Semen a été grièvement blessé lors de l’explosion d’une mine terrestre. Il a failli perdre son pied, mais les chirurgiens l’ont sauvé.

L’entraînement pour les jeux a aidé à son rétablissement.

« C’est une évasion, une récréation, à la fois physique et mentale. J’ai perdu certains de mes frères d’armes et je me sentais tellement impuissant, mais les matchs m’ont remis sur les rails », a-t-il déclaré.

Le prince Harry aux 6èmes Jeux Invictus à Düsseldorf.





Le sperme reviendra bientôt en première ligne. Il a été ému lorsque le prince Harry a parlé de l’Ukraine et a déclaré que son implication dans Invictus faisait la différence.

« C’est une personne spéciale pour moi. Je l’admire parce qu’il a rendu cela possible, et il l’a organisé et développé, et cela m’aide beaucoup. Pas seulement moi, mais ma famille aussi. »