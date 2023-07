Investisseur qui a perdu 740 000 $ au profit du Crypto King de l’Ontario parmi 5 hommes accusés de l’avoir kidnappé

Un investisseur torontois qui a perdu des milliers de dollars au profit de l’autoproclamé Crypto King de l’Ontario est l’un des cinq hommes faisant face à des accusations liées à l’enlèvement, à la séquestration et à l’agression présumés d’Aiden Pleterski en décembre dernier, a appris CBC Toronto.

CBC Toronto avait précédemment rapporté les détails de l’enlèvement présumé de Pleterski sur la base d’un rapport de la procédure de faillite en cours contre le jeune homme de 24 ans. Dans la faillite, les investisseurs travaillent depuis près d’un an pour tenter de retrouver plus de 40 millions de dollars donnés à Pleterski pour investir dans la crypto-monnaie et les devises.

Akil Heywood a été arrêté pour avoir prétendument kidnappé Pleterski et menacé l’administrateur chargé de la faillite dans le but d’obtenir 2 millions de dollars en crypto-monnaie, selon les archives judiciaires.

Le jour même où CBC Toronto a appris ces accusations, les journalistes de CBC ont reçu une vidéo montée de 12 minutes qui montre un Pleterski visiblement battu expliquant ce qu’il prétend être arrivé à l’argent qu’il a reçu et s’excusant auprès des investisseurs.

L’avocat de Pleterski, Micheal Simaan, a déclaré à CBC Toronto que ni lui ni son client n’avaient vu la vidéo complète, donc Pleterski ne peut pas vraiment la commenter.

« Tous [Pleterski] peut dire, c’est que si certaines d’entre elles sont exactes, il a été forcé d’en dire beaucoup par ses ravisseurs », a déclaré Simaan dans un e-mail.

REGARDER | CBC Toronto reçoit une vidéo d’Aiden Pleterski battu s’excusant auprès des investisseurs : Crypto King de l’Ontario dit qu’une vidéo de lui battu a été enregistrée lors d’un enlèvement CBC Toronto a reçu une vidéo montée d’Aiden Pleterski visiblement battu le jour même où les journalistes ont appris que cinq hommes faisaient face à des accusations pour l’avoir prétendument kidnappé en décembre dernier. L’un des ravisseurs présumés a investi et perdu 740 000 $.

« Aiden est reconnaissant du travail de la police de Toronto pour appréhender les personnes impliquées dans son enlèvement et son agression. »

La police de Toronto n’a pas voulu vérifier la vidéo ni commenter l’enquête.

Heywood a été arrêté le 5 juillet et accusé d’avoir kidnappé Pleterski contre son gré, d’avoir kidnappé avec l’intention de le retenir contre rançon, d’avoir comploté pour kidnapper et d’avoir séquestré Pleterski le ou vers le 5 décembre 2022. Il a depuis été libéré sous caution.

L’homme de 39 ans est également accusé d’avoir menacé le syndic de faillite de Grant Thornton, Rob Stelzer, de l’inciter à payer 2 millions de dollars en crypto-monnaie plus tard ce mois-là et fait face à la même accusation de menace pour de l’argent impliquant un autre homme lié à l’affaire.

Un syndic de faillite est un professionnel sous réglementation fédérale chargé d’enquêter sur les finances d’une personne ou d’une entreprise qui a fait faillite et d’administrer sa succession.

Heywood dit qu’il est innocent

Heywood a refusé une demande d’entrevue ou de répondre aux questions de cette histoire, mais a déclaré à CBC Toronto qu’il était innocent.

Heywood a été nommé l’un des cinq inspecteurs élus par d’autres investisseurs en août 2022 pour représenter leurs intérêts dans la procédure de faillite. Lui et Atlantic Mas Foundation, une organisation à but non lucratif fondée par Heywood, ont investi 740 000 $ avec Pleterski, selon les archives judiciaires.

Une requête en justice dans l’affaire de la faillite stipule que « les décisions majeures prises par le syndic doivent être approuvées par les inspecteurs de la même manière que les décisions majeures de la direction sont approuvées par un conseil d’administration » et le syndic fournit aux inspecteurs les détails de tous les aspects de leur stratégie et de leurs activités.

Norman Groot, un avocat spécialisé dans le recouvrement des fraudes, affirme que cette affaire est très inhabituelle. (Paul Borkwood/CBC)

« Je n’ai jamais vu une procédure de faillite où un inspecteur est accusé d’un enlèvement et d’une séquestration liée à la récupération d’argent dans une faillite », a déclaré Norman Groot, avocat spécialisé dans le recouvrement des fraudes, qui représente certains des investisseurs.

« M. Heywood aurait été au courant des détails de l’enquête menée par Grant Thornton – et la préoccupation toujours, ‘Cette information va-t-elle être utilisée à ses propres fins en dehors de la procédure de faillite?' »

Dans un e-mail, un porte-parole de Grant Thornton a déclaré que Heywood avait démissionné de son poste d’inspecteur dans la faillite de Pleterski le 7 juillet.

« Nous avons coopéré avec la police et maintenu des lignes de communication ouvertes », a déclaré Lindsay Barnes. « Nous ne pouvons pas commenter davantage car il s’agit d’une enquête active. »

Pleterski a signalé des menaces dans les semaines suivant l’enlèvement présumé

Moins de deux semaines avant que Pleterski ne soit prétendument kidnappé, il a été interrogé pour la mise en faillite le 24 novembre 2022.

Au cours de l’entretien, Pleterski a dit au représentant du syndic que « Akil [Heywood] est toujours, soit dit en passant, en train de proférer des menaces, et des menaces très dangereuses et violentes, à mon encontre via les sections de commentaires et les SMS d’Instagram. »

L’avocat de Pleterski a déclaré à CBC Toronto que si Pleterski « souhaitait que ses préoccupations soient prises plus au sérieux par le syndic, il reconnaît également le rôle difficile qu’ils ont à jouer pour satisfaire de nombreuses parties dont les intérêts sont souvent en conflit les uns avec les autres ».

« Cela dit, il espère certainement que les événements de ces derniers jours inciteront l’administrateur à mieux comprendre les préoccupations d’Aiden et, espérons-le, à ne pas tirer de conclusions hâtives sur les raisons des actions d’Aiden », a déclaré Simaan.

Simaan a également déclaré que son client « attend avec impatience la conclusion la plus juste du processus de faillite pour toutes les parties impliquées ».

Heywood est l’un des cinq hommes faisant face à des dizaines d’accusations liées à l’enlèvement présumé de Pleterski en décembre. Certains des autres hommes ont été accusés d’infractions supplémentaires, notamment d’avoir pointé une arme à feu sur Pleterski, d’avoir déchargé une arme à feu d’une manière imprudente pour la vie ou la sécurité de Pleterski et de l’avoir prétendument agressé.

Aucune des accusations liées à l’enlèvement présumé n’a été testée devant un tribunal.

Aiden Pleterski a dépensé près de 16 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour lui-même, louant des jets privés, partant en vacances et ajoutant des voitures de luxe à sa collection, selon un rapport de faillite. (aiden_pletersik/Instagram)

Les détails d’un rapport de faillite avaient précédemment révélé que le père de Pleterski avait déclaré au syndic que son fils avait été conduit dans le sud de l’Ontario, battu et torturé en décembre. Le propriétaire de Pleterski a également déclaré avoir reçu un appel demandant une rançon de 3 millions de dollars. Après quelques jours, le père de Pleterski a déclaré que son fils avait été libéré, mais qu’il devait bientôt trouver de l’argent, selon une transcription de l’entretien.

Pleterski dit en vidéo qu’il a perdu 45 millions de dollars en un mois

Dans la vidéo reçue par CBC Toronto, Pleterski fournit une chronologie du moment où il a commencé à investir dans la crypto-monnaie pour lui-même en 2020, comment cela s’est étendu à la famille et aux amis, puis aux autres, et comment dans la seconde moitié de 2021, « tout s’est dégradé . »

« Lorsque le marché de la cryptographie a commencé à s’effondrer en novembre 2021, j’aurais dû être honnête avec tout le monde », a déclaré Pleterski dans la vidéo.

« J’ai perdu assez là où mes dettes l’emportaient sur mes actifs… J’ai perdu près de 45 millions de dollars strictement seul sur le marché de la cryptographie en un mois. »

Dans une vidéo reçue par CBC Toronto, Pleterski reconnaît avoir utilisé certains dépôts d’investisseurs pour les dépenses personnelles, comme les paiements de voiture et les assurances. (aiden_pleterski/Instagram)

Selon un rapport de faillite du début de cette année, il n’y a que des preuves que Pleterski a investi environ 670 700 $, soit moins de 2 % des fonds qui lui ont été donnés par les investisseurs. Le rapport indique que Pleterski a dépensé près de 16 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour lui-même, en louant des jets privés, en partant en vacances et en ajoutant des voitures de luxe à sa collection.

Pleterski dit en vidéo qu’il remboursera les investisseurs

Plus tard dans la vidéo, Pleterski reconnaît avoir utilisé certains dépôts d’investisseurs pour les paiements personnels de la maison, les paiements d’assurance pour les voitures, les paiements de voiture et les dépenses alimentaires. Il s’excuse ensuite auprès des investisseurs.

« Je suis désolé, je le suis vraiment. Je ne voulais ni ne voulais ruiner la vie de qui que ce soit. Je sais que la vie de certaines personnes a été ruinée par cela », a déclaré Pleterski dans la vidéo.

« Honnêtement, je me sens très, très humilié, je me sens gêné. … Personne ne devrait jamais, jamais, jamais, jamais faire ce que j’ai fait. »

Vers la fin de la vidéo, Pleterski parle de vouloir « faire les choses pour tout le monde ».

« Je vais travailler pour ça », a-t-il déclaré dans la vidéo.

« Je vais le faire avant d’aller m’acheter une autre voiture, avant d’aller m’acheter une autre montre, avant d’aller m’acheter des vêtements chers ou quoi que ce soit. Je vais vivre du strict minimum jusqu’au dernier l’âme est remboursée. »