Investissement ESG activiste — la boucle d’or de l’investissement responsable

L’ESG a été un mouvement incroyable. Il a eu un élan et une accélération qui étaient apparemment imparables, et pour une bonne raison. Tout le monde veut sauver le climat et soutenir le traitement des employés, des clients et des communautés avec respect. Tout le monde est pour une bonne gouvernance d’entreprise.

Pourtant, depuis plusieurs années, de nombreuses personnes, en particulier derrière des portes closes et dans des conversations privées, sont sceptiques quant à l’investissement basé sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. Ce scepticisme à l’égard de l’investissement ESG a atteint son paroxysme ces derniers temps.

Pourquoi est-ce? C’est parce qu’il existe un énorme décalage entre l’ESG en tant que philosophie et en tant que produit d’investissement. L’ESG est une idée conceptuelle de nouveaux facteurs que les acteurs du marché devraient prendre en compte lorsqu’ils investissent dans des entreprises et les gèrent. De nombreux fonds d’investissement ESG ont pris cette idée et l’ont exploitée comme un outil de marketing pour lever des actifs dans des stratégies qui reposaient sur des données quantitatives et des notations facilement manipulables, et qui étaient bien trop passives pour créer un réel changement. De plus, il existe une perception répandue, sinon la réalité, selon laquelle investir ESG signifie sacrifier les rendements.

Aujourd’hui, un marché baissier a révélé ces faiblesses et, pour la première fois, le mouvement d’investissement ESG s’essouffle. Pire encore, ces lacunes exposées dans les fonds d’investissement ESG ont ouvert la porte à des fonds qui se présentent comme le antithèse de l’ESG, plaidant pour l’élimination de toute motivation sociale des entreprises et ignorant totalement l’ethnicité et le sexe dans les pratiques d’embauche. Cette réaction drastique aux fonds ESG fait à droite exactement ce qu’elle critique à gauche : elle adopte une position extrême qui exploite les opinions de l’extrême droite pour militariser les opposants aux fonds ESG, tout comme de nombreux fonds ESG ont été créés pour exploiter et militariser les acolytes de l’ESG. Maximiser idéologiquement les profits tout en ignorant les répercussions sociales conduira des entreprises comme Purdue Pharma ou des conseils d’administration à rationaliser les déversements de pétrole potentiels grâce à une analyse coûts-avantages des amendes potentielles et des coûts de nettoyage par rapport aux coûts de la prévention. Qu’en est-il de la sécurité des travailleurs ? Cela devrait-il être sacrifié si le coût pour assurer la sécurité des employés dépasse la responsabilité et les coûts de remplacement des employés blessés ? Les fonds anti-ESG axés uniquement sur la valeur actionnariale renonceraient vraisemblablement aux coûts et paieraient le passif. De plus, est-ce que quelqu’un d’autre que ces fonds anti-ESG croit vraiment qu’un conseil d’administration ou une équipe de direction n’est pas meilleure quand elle a des membres qualifiés avec une diversité de perspectives et d’expériences de vie que quand elle est entièrement blanche et masculine ?

Bien sûr, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être pris en compte par les équipes de direction et les investisseurs, mais ce sont des facteurs qui doivent être pesés et non imposés. Ces décisions sont plus complexes que les deux parties ne le reconnaissent. Elles ne peuvent pas être faites quantitativement, avec des généralisations ou par des extrémistes. Elles doivent être faites de manière qualitative, par un acteur actif pesant le pour et le contre et défendant avec pragmatisme une position qui profite à toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires. C’est ce que fait l’investissement ESG actif, ou AESG.

L’investissement AESG se produit lorsqu’un investisseur activiste prend un poste dans une entreprise et activement (généralement au niveau du conseil d’administration) et analyse qualitativement et améliore non seulement les facettes financières, opérationnelles et stratégiques de l’entreprise, mais également son empreinte ESG. Des fonds comme Inclusive Capital et Impactive Capital sont les leaders dans ce domaine, et ils examinent chaque investissement non seulement sous l’angle de la valeur actionnariale, mais également sous l’angle ESG. Dans de nombreux cas, ces fonds préconisent des pratiques ESG dans les sociétés de leur portefeuille qui font progresser la valeur actionnariale. D’autres activistes, bien que plus concentrés sur les questions opérationnelles, financières et stratégiques dans les sociétés de leur portefeuille, se rendent compte que s’ils sont activement impliqués dans ces sociétés, ils sont également dans une position unique pour améliorer les pratiques ESG au sein de l’entreprise. En conséquence, bon nombre de ces fonds, comme Starboard, ValueAct et Third Point, ont des cadres ESG dédiés pour aider à se concentrer sur ces opportunités. Nous voyons beaucoup plus d’entre eux commencer à adopter de telles pratiques.

Ces investisseurs AESG réalisent que vous ne pouvez pas atteindre les objectifs ESG en investissant dans les “meilleures” entreprises ESG et en excluant les pires. On ne peut pas non plus s’attendre à ce que les équipes de direction adhèrent aveuglément aux pressions ESG, quel que soit l’effet qu’elles auront sur la valeur actionnariale. Au lieu de cela, les investisseurs d’AESG analysent les problèmes et les opportunités ESG, ainsi que les finances et les opérations de l’entreprise, pour développer de manière pragmatique des stratégies et des pratiques qui font progresser à la fois l’ESG et la valeur actionnariale ou qui favorisent l’un sans entraver l’autre.

En conséquence, l’AESG résout les problèmes liés à l’investissement ESG car (i) il est authentique et non un stratagème marketing, (ii) il s’appuie sur une analyse qualitative, et non sur des mesures et des notations quantitatives, (iii) il utilise l’engagement pour effectuer réellement le changement ESG sans sacrifier valeur actionnariale, et (iv) il a l’alpha qui a été historiquement associé à l’activisme actionnarial. De plus, les investisseurs d’AESG ne cherchent pas seulement à changer les pratiques ESG dans les sociétés de leur portefeuille au cours de leur engagement, mais aussi à changer la culture à long terme de l’entreprise afin que l’ESG soit ancré dans la pensée de la direction comme quelque chose à peser et à prendre en compte dans toutes les futures décisions commerciales. .

L’investissement ESG est un terme qui combine deux concepts : ESG et investissement. Cependant, la plupart des fonds d’investissement de part et d’autre du débat ont tendance à se concentrer sur un seul de ces concepts et à ignorer l’autre. L’investissement ESG responsable signifie non seulement être responsable des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais être un investisseur responsable des facteurs ESG et de l’objectif d’atteindre une appréciation du capital démesurée. Il s’agit d’un principe fondamental de l’investissement AESG.

Parce qu’il y a un nombre limité d’investisseurs qui ont les compétences, les caractéristiques et l’envie de s’engager activement dans la gestion des sociétés de portefeuille, les stratégies d’investissement AESG seront toujours un petit sous-ensemble d’actifs ESG agrégés. Mais ce sera un sous-ensemble de plus en plus important, et ceux qui s’engagent dans l’investissement AESG ajouteront une composante active indispensable à l’investissement ESG pour effectuer un véritable changement et générer un véritable alpha. L’investissement ESG est encore une stratégie naissante et continuera à se développer et à évoluer. Alors que nous voyons de plus en plus de gestionnaires activistes commencer à concentrer leurs efforts sur les améliorations ESG, l’AESG devient un élément important de cette évolution.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.