Investissement au niveau local – Shaw Local

L’un de mes premiers souvenirs comprend le fait de passer devant LyondellBasell et de regarder les lumières à l’intérieur de l’unité éclairer l’usine ; fournir de la lumière sur une route secondaire sombre alors que je retournais dans ma ville natale de Morris.

Je ne m’imaginais pas travailler chez LyondellBasell. Après tout, pour moi, c’était un endroit où travaillaient des gens qui aimaient la science – ingénieurs, chimistes, techniciens et mécaniciens. Pas moi, je voulais être journaliste.

L’idée de raconter les histoires des autres m’a toujours intrigué.

Alors que je suis assis derrière mon bureau chez LyondellBasell, un leader mondial de l’industrie pétrochimique, je n’aurais jamais pensé que je me retrouverais dans les relations publiques, racontant les histoires des autres. Pas ici. Mais au fur et à mesure que je naviguais dans mon cheminement de carrière personnel, je me suis retrouvé dans la fabrication dans un rôle régional où j’ai pu passer du temps avec ces ingénieurs, chimistes, techniciens et mécaniciens et raconter leurs histoires à très grande échelle aux médias locaux.

Les perceptions de la fabrication changent. En fait, selon l’Illinois Manufacturing Association, le salaire annuel moyen pour les carrières (oui, les carrières) dans le secteur manufacturier est de 74 000 $. Les fabricants de l’Illinois emploient plus de 662 000 hommes et femmes (moi y compris).

L’investissement dans le secteur manufacturier est important, y compris au niveau local. L’usine LyondellBasell Morris a récemment investi 55 millions de dollars dans un centre d’exploitation ultramoderne de 89 000 pieds carrés comprenant une salle de contrôle, des ateliers de maintenance, des bureaux et un laboratoire d’essais. Nos employés sont en mesure de travailler sur certains des derniers équipements et technologies disponibles dans notre domaine.

Avec environ 350 personnes sur site à l’usine de Morris, LyondellBasell est l’un des plus grands fabricants du comté de Grundy. L’usine fabrique de l’éthylène, le produit pétrochimique le plus utilisé au monde, qui est ensuite transformé en résines plastiques de polyéthylène. Nos clients utilisent ces résines pour fabriquer d’innombrables produits tels que des contenants et des emballages étanches et incassables qui protègent nos aliments contre la détérioration et la contamination.

Il est très possible que les produits que vous achetez à l’épicerie soient emballés dans du plastique fabriqué à Morris. (Mes enfants pensent que c’est cool).

Les installations de fabrication emploient des personnes de différents horizons, notamment des comptables, des ressources humaines, de la santé et du bien-être, des spécialistes de l’environnement, des adjoints administratifs, etc. Les personnes possédant une vaste expérience éducative et celles qui reçoivent une formation en cours d’emploi sont employées dans le secteur manufacturier.

Je vis localement. Mes enfants vont à l’école locale et je soutiens ma famille dans une carrière dans ma cour. Il s’avère qu’il y a une place pour des gens comme moi dans le secteur manufacturier.

Pour plus d’informations sur le mois de la fabrication :

Mois de la fabrication – Association des fabricants de l’Illinois (ima-net.org)

Pour plus d’informations sur LyondellBasell :

www.lyondellbasell.com