Cette histoire a été initialement publiée le 3 décembre 2020.

Bien que j’aie écrit et édité des articles sur le marché boursier, je n’ai jamais pensé y jouer un rôle. Pour moi, investir signifiait que de riches hommes blancs couraient sur le parquet du NYSE en criant «acheter … vendre» pour une raison inexpliquée. Et jusqu’à récemment, mon principal objectif financier, comme celui de beaucoup, était simplement de rester à flot.

Mais alors même que les craintes et les défis de cette année montaient – la pandémie mondiale, les congés de mon travail, un grand pas – j’étais déterminé à créer un fonds plus solide pour les jours de pluie et (si tout se passait bien) plus de revenus.

Il était temps de devenir investisseur.

Le marché boursier, cependant, peut être intimidant, surtout en période de volatilité. Mais derrière des conditions compliquées et une multitude de chiffres changeants se cache une opportunité pour des fonds de retraite, des fonds d’urgence ou simplement une autre source de revenus.

Malgré certains obstacles tenaces, comme un manque de fonds littéraires financiers et initiaux, les applications mobiles telles que M1, Invstr, Robinhood ou Acorns ont certainement supprimé d’autres barrières à l’entrée pour les personnes à faible revenu de commencer à investir.

«Cela pourrait faire partie d’une solution globale qui augmentera peut-être le niveau d’éducation financière», déclare Daniel Zajac, planificateur financier certifié et associé chez Simone Zajac Wealth Management Group. «Et si c’est utilisé de la bonne manière… il pourrait y avoir de la valeur à long terme» à l’investissement dans les applications.

La décision d’investir peut sembler insensible alors que tant de personnes dans notre pays sont au chômage et s’endettent davantage pour survivre. Leurs histoires m’ont rappelé que nous risquons tous une insécurité financière à la baisse.

Muni d’une certaine connaissance du marché, un objectif clair dans mon esprit était d’investir 100 $; il n’y avait aucune raison de ne pas le faire.

L’investissement implique «une courbe d’apprentissage massive pour la plupart des gens», déclare Kerim Derhalli, fondateur et PDG de l’application Invstr. « Notre conseil aux nouveaux investisseurs est de ralentir et de penser à long terme … et plus les gens pourront penser et opérer de cette façon, plus ils réussiront. »

Commencer

Alors tout d’abord: il était temps de mettre de l’ordre dans ma propre maison. Quelque chose auquel je n’ai jamais pensé, c’est avec quel compte investissez-vous? Après réflexion, j’ai choisi d’ouvrir un compte courant séparé. Personnellement, je suis facilement submergé, donc je n’aime pas avoir trop de comptes à suivre, mais lier des investissements à mon compte courant régulier me donnait l’impression de placer tout mon argent sur le marché.

Ensuite, j’ai dû choisir la bonne application pour investir cet argent. J’ai regardé dans Acorns, qui fournit une méthode simple. Lorsque vous effectuez un achat sur votre carte de débit ou de crédit, l’application arrondit au montant suivant, investissant la différence de manière à répondre à vos objectifs et à votre appétit pour le risque. L’application coûte de 1 $ à 3 $ par mois, mais si vous l’utilisez pour commencer à économiser, cela vaut peut-être la peine d’être considéré. Bien que Acorns ait été une excellente option qui réduisait les conjectures sur les actions ou obligations spécifiques à acheter, cela ne me convenait pas puisque j’ai ouvert un compte distinct exclusivement pour investir. Ce ne serait pas arrondir les achats.

Je voulais me rendre la tâche difficile – par souci de connaissance – et avoir la possibilité de choisir mes investissements. Finalement, je suis allé avec Robinhood.

Et surprise: Robinhood vous offre un stock gratuit lors de votre inscription. Attention, la plupart d’entre eux sont évalués entre 2,50 $ et 10 $, mais c’est gratuit. Une valeur de 4 $ à l’époque, j’ai eu une part de Marathon Oil (MRO). J’ai enfin eu un stock!

Rappelez-vous que j’ai mentionné que j’avais édité des histoires de marché? À cause de cela, je savais que mon premier achat serait un ETF. Les fonds négociés en bourse ne sont que de nombreux investissements regroupés dans un seul et même ensemble, et ils se négocient comme des actions. Considérez-les comme un ensemble rempli de toutes les actions de l’indice Standard & Poor’s 500 ou de segments populaires du marché, comme la technologie et les soins de santé.

Ils disent investir dans ce que vous savez, alors j’avais un œil sur le S&P 500 ETF (VOO) de Vanguard, mais à l’époque je cherchais, il se négociait autour de 300 $. N’ayez crainte, vous pouvez investir autant en appuyant sur le bouton d’achat sur Robinhood. C’est donc là que mes 100 $ sont allés. L’application dispose d’une fonction automatisée où vous pouvez définir des investissements périodiques vers un stock spécifique. J’ai mis en place une allocation bimensuelle de 10 $ à VOO.

L’évaluation de la volatilité de certains investissements dépend souvent de ce qui se passe dans l’actualité. Je suis plus susceptible de prêter attention aux entreprises auxquelles je suis déjà favorable. Et le milliardaire Warren Buffett est d’accord. Il dit que nous devrions tous nous en tenir aux domaines que nous connaissons lorsque nous décidons dans quelles entreprises investir.

«Nous disons toujours à nos utilisateurs: être diversifié est la clé. Les événements récents ont démontré que nous ne pouvons tout simplement pas savoir ce qui va se passer ensuite», déclare Derhalli. « Lorsque le marché baisse, comme il y est lié, les utilisateurs sont plus susceptibles de minimiser les pertes s’ils sont diversifiés. D’un autre côté, la diversification les expose également à davantage d’opportunités de rendements positifs. »

Mon nouveau portefeuille comprenait une partie d’une action ETF et une action pétrolière gratuite, dont la valeur totale à l’époque était de 104 $. Trois jours plus tard, c’est 115 $. J’ai gagné 11 $ en appuyant simplement sur quelques boutons.

Il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre que de franchir le pas.

Attention à l’aspect « ludique »

«Il y a des dizaines de millions de milléniaux et de zoomers aux États-Unis qui veulent prendre en charge leur avenir financier. Dans une très grande majorité, les gens veulent apprendre. Ils veulent ressentir et être en contrôle de leur destin», dit Derhalli.

Tout comme jouer à Candy Crush ou Angry Birds (je sors vraiment avec moi-même ici), les applications d’investissement sont lumineuses, faciles à suivre et vous lancent parfois des confettis virtuels pour faire un achat d’actions.

Mais ne vous laissez pas berner par la précipitation de «gagner» ou de voir la valeur de votre portefeuille monter et descendre. Je pense déjà à ce que devrait être mon prochain achat et à combien d’argent je devrais investir parce que c’est si simple. Et investir devrait être facile, mais pas au détriment de votre santé mentale ou de votre bien-être financier.

En juin, investir via Robinhood a peut-être contribué à conduire Alexander E. Kearns à mort. Son compte affichait un solde de trésorerie négatif de 730 165 $ en rouge, ce qui ne représentait peut-être pas du tout une dette, mais un solde temporaire jusqu’à ce que les actions sous-jacentes à ses options attribuées soient réglées sur son compte.

Après sa mort, les fondateurs de Robinhood, Vlad Tenev et Baiju Bhatt, ont annoncé qu’ils apporteraient des modifications à son interface, à ses outils pédagogiques et à ses règles d’éligibilité pour investir dans des options, qui sont complexes et peuvent être risquées.

L’harmonisation de vos objectifs d’investissement et de votre niveau d’alphabétisation peut également déterminer quelle application utiliser. Les glands peuvent être configurés pour le faire pour vous; Robinhood vous encourage à jouer un rôle plus actif.

Mais il existe d’autres options comme Invstr, qui fournit aux utilisateurs un jeu Fantasy Finance pour gérer un portefeuille virtuel d’un million de dollars afin de renforcer la confiance avant de risquer leur propre argent sur les marchés.

« Nous avons eu plus de 50 000 membres à travers l’Invstr Academy. Leurs retours surpassent massivement ceux qui n’utilisent pas l’Académie », a déclaré Derhalli. « Nous avons créé 70 000 ligues privées – des mini-communautés au sein de la grande famille Invstr. Lorsqu’elles investissent de l’argent réel, elles commencent avec des sommes modestes, telles que 200 $ à 300 $ pour tester la plateforme et leurs compétences. »

Voici un secret: il n’y a pas de moyen réel de prédire comment le marché se comportera un jour donné. Je le vois comme une ruche d’individus qui s’inquiètent pour leur argent. Par exemple, quand Elon Musk a fumé de l’herbe à l’émission Joe Rogan il y a deux ans, le stock de Tesla a chuté de 6%. (Personnellement, je m’en fiche si Musk est embrasé, mais la majorité des gens qui investissent dans Tesla semblaient penser que c’était un problème.)

Et maintenant?

► Parlez à un planificateur financier: Examinez de plus près vos finances et déterminez si l’investissement vous convient en ce moment. Bien que vous puissiez rechercher des conseillers financiers dans votre région, votre employeur fournit parfois le service gratuitement ou à un prix réduit. Vous pouvez également vérifier auprès de votre banque. Vous devez également établir quel est votre objectif en matière d’investissement: voulez-vous ouvrir un compte de retraite ou peut-être simplement générer de l’argent rapidement? Et considérez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

► Regardez vos options de plateforme: Je sais que je me suis concentré sur les applications mobiles, mais peut-être que quelque chose qui n’est pas entre vos mains 24/7 fonctionne mieux pour vous. Vous pouvez également envisager des avenues d’investissement plus traditionnelles comme Fidelity ou Charles Schwab.

► Continue d’apprendre: La plupart des applications d’investissement discutées ici ont une section d’éducation (Robinhood, Acorns ou Stash), mais l’apprentissage continu est le seul moyen d’avoir confiance en vos mouvements d’investissement. Vous pouvez suivre le travail de Jason Zweig au Wall Street Journal, de Mme Dow Jones sur son propre site Web ou de Planet Money de NPR sur TikTok.

Josh Rivera est rédacteur en chef de Money & Tech NOW chez USA TODAY.

Cette colonne ne doit pas être considérée comme un conseil financier. Contactez un planificateur financier professionnel pour déterminer si l’investissement vous convient et comment il s’inscrit dans vos objectifs de finances personnelles. Les opinions et opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de USA TODAY.