Investir ESG pour atteindre 1 billion de dollars d’ici 2030: responsable d’iShares Americas

L’investissement durable peut-il produire des gains durables?

Les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pourraient devenir une catégorie de 1 billion de dollars d’ici 2030, a déclaré cette semaine Armando Senra, responsable de BlackRock d’iShares Americas, à « ETF Edge » de CNBC.

L’investissement américain dans la suite de fonds ESG d’iShares commençant à se redresser sérieusement cette année, « nous ne sommes qu’au tout début » de ce qui pourrait être une histoire de croissance de dix ans, a déclaré Senra.

Les fonds ESG sont sur la bonne voie pour une année record d’entrées, récoltant plus de 21 milliards de dollars au premier trimestre de 2021. C’est une accélération par rapport à 2020, alors qu’ils gagnaient plus de 51 milliards de dollars pour l’année; 2019, où ils ont accumulé 21,4 milliards de dollars; et 2018, où ils ont enregistré environ 5,4 milliards de dollars d’entrées.

Senra a attribué l’intérêt aux plus grands gestionnaires d’actifs et aux gestionnaires de portefeuille modèles intégrant des investissements durables dans leurs stratégies de manière plus efficace.

Deux des derniers lancements d’iShares, le BlackRock US Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) et son homologue international (LCTD), pourraient bénéficier de l’adoption par les gestionnaires de fonds de l’ESG.

Avec LCTU, dans lequel Apple, Microsoft et Amazon sont les principaux titres, « vous avez une exposition au Russell 1000, mais avec une intensité de carbone inférieure de 50% », a déclaré Senra.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large au sein de l’ESG d’offrir aux investisseurs une alternative aux portefeuilles de base plus traditionnels sans sacrifier la performance, a déclaré Salvatore Bruno d’IndexIQ, dont la société gère son propre ETF ESG.

« L’investissement ESG est passé du statut de satellite ou de type marginal de stratégie d’investissement à bien plus de stratégie de type core », a déclaré Bruno, directeur des investissements d’IndexIQ et moteur de l’IQ Candriam ESG US Equity ETF (IQSU). dans la même interview «ETF Edge».

Bien qu’il partage certaines positions avec LCTU – en particulier Apple et Microsoft, ses deux principaux titres – IQSU est plus sélectif à certains égards, a déclaré Bruno.

D’une part, Netflix n’a pas passé les écrans d’IQSU, a déclaré le CIO.

« L’une des principales raisons pour lesquelles ils ne font pas partie de notre stratégie est qu’ils ont un impact négatif important sur l’environnement en raison de la forte consommation d’électricité de leur service de données », a déclaré Bruno, ajoutant qu’Amazon n’avait pas non plus fait la réduction. compte de certains de ses problèmes avec les employés.

Alors que les émetteurs se concentrent sur leurs façons préférées de définir l’ESG, la clé pour les investisseurs est de savoir ce qu’ils possèdent, a déclaré Todd Rosenbluth, directeur principal de la recherche sur les FNB et les fonds communs de placement du CFRA, dans la même interview.

Les mêmes fournisseurs d’indices qui font les définitions sont ceux qui «classent les entreprises en croissance ou en valeur», a déclaré Rosenbluth.

« Souvent, ils seront d’accord les uns avec les autres, mais souvent, ils ne le seront pas », a-t-il déclaré. « Vous devez comprendre ce qu’il y a à l’intérieur du portefeuille. Si vous voulez un produit de base étroitement aligné sur le marché au sens large et que vous êtes convaincu que les cinq plus grandes actions sont les mêmes cinq plus grandes actions du S&P 500, mais il y en a beaucoup des stocks qui ne sont pas plus bas, alors il y a de très bons produits. «

Pour ceux qui recherchent des produits plus exclusifs, il est important de connaître les différences, a déclaré Rosenbluth.