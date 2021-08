Investir de l’épargne est l’un des meilleurs moyens de faire fructifier votre patrimoine

Vous avez atteint votre objectif d’épargne d’urgence et avez la capacité de continuer à épargner encore plus. Où mettre l’argent ? Pour les jeunes investisseurs, il est particulièrement important qu’ils placent une partie de leur épargne à long terme en bourse. Avec des années et même des décennies avant qu’ils n’aient besoin de cet argent, ils ont tout à gagner de ces investissements. Cependant, les investisseurs dans la vingtaine peuvent en fait jouer trop prudemment, selon un récent sondage. Ce groupe d’âge a plus de 28% de sa richesse en espèces, selon une enquête de la société de services financiers Personal Capital. C’est plus que toute autre tranche d’âge, à l’exception des retraités de 80 et 90 ans, qui détiennent respectivement 29 % et 31 % en espèces. « Parfois, au lieu de mettre un plan en place, il est plus facile de ne pas y penser », a déclaré Michelle Brownstein, planificatrice financière certifiée et vice-présidente principale du groupe de clients privés de Personal Capital.

Besoin d’éducation Les plus jeunes, en particulier ceux qui débutent, peuvent ne pas comprendre comment ils devraient investir sur le marché, selon Brownstein. Un manque de sensibilisation, en particulier pour les objectifs à long terme tels que la retraite, peut signifier que les jeunes laissent de l’argent de côté, a-t-elle déclaré. Certains sont des épargnants diligents, mais manquent la prochaine étape du montant qu’ils devraient contribuer à des comptes d’investissement tels qu’un compte 401 (k) parrainé par l’employeur, un compte de retraite individuel ou même un compte de courtage. De plus, ce groupe d’âge peut jongler avec des objectifs financiers qui rivalisent avec la retraite, comme rembourser la dette d’un prêt étudiant, acheter une maison ou même se marier. Plus d’Investir en vous :

L’heure de la semaine de 4 jours est-elle arrivée ? Certains prédisent qu’il va se propager Bien sûr, il est important d’avoir un fonds d’urgence, ce que beaucoup ont trouvé est encore plus prioritaire après la pandémie de coronavirus. En règle générale, les experts en finances personnelles recommandent d’avoir trois mois à six mois – voire plus – de frais de subsistance en espèces en cas d’urgence. Mais, si vous avez atteint cet objectif et que vous continuez à épargner, cet argent supplémentaire devrait être placé sur un compte de placement, selon Brownstein, surtout si vous ne prévoyez pas en avoir besoin pour quoi que ce soit au cours des prochaines années. « Si ce n’est pas de l’argent dont ils ont besoin au cours des 18 prochains mois, il devrait être investi », a-t-elle déclaré. Le pouvoir de la bourse Investir en bourse est l’un des meilleurs moyens de créer de la richesse. En gardant trop d’argent de côté, les jeunes investisseurs pourraient passer à côté d’années de bons rendements qui leur seraient bénéfiques à long terme. C’est parce que plus vous disposez de temps pour que votre argent soit composé (essentiellement, vos intérêts rapportent des intérêts), plus vous accumulerez d’argent, même si vous commencez avec un montant modeste. « L’autre avantage d’investir en bourse, c’est que c’est relativement facile », a déclaré Roger Ma, CFP chez aménagement de vie à New York et auteur de « Travaillez votre argent, pas votre vie« , ajoutant que des options telles que les fonds à date cible et les fonds indiciels contribuent à simplifier le processus. Tout fonds de retraite offre ces choix, d’un 401 (k) parrainé par l’employeur à un Roth IRA.