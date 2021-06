Investir dans un cheval de course est plus accessible

Kevin Richardson a grandi à West Baltimore et attribue aux courses de chevaux le mérite de lui éviter des ennuis. Il a commencé par nettoyer les étals et a gravi les échelons pour devenir entraîneur adjoint. Son amour du sport lui a donné envie d’être propriétaire et il se vante aujourd’hui de posséder des parts dans 25 chevaux.

« Commencer par le bas et finir par devenir propriétaire ou copropriétaire d’un grand cheval de course, c’est le rêve de tout le monde », a déclaré Richardson alors qu’il se tenait devant les écuries de l’hippodrome de Pimlico à Baltimore.

Des entreprises telles que SportBLX et Myracehorse.com offrent des actions de chevaux de course aux investisseurs. Pour moins de 100 $ par action, les gens peuvent posséder une fraction des gains de course, des frais de haras et d’autres revenus. Il ouvre également des portes à des occasions d’assister à des événements.

Les offres sont réglementées par la Securities and Exchange Commission, qui oblige les investisseurs à détenir des actions pendant au moins un an. Actuellement, il n’y a pas assez de marché pour que les investisseurs vendent ces actions. Au lieu de cela, la société de portefeuille est liquidée lorsque le cheval est terminé et les investisseurs reçoivent tous les rendements restants.

Richardson a investi via SportBLX et MyRaceHorse.com.

« Je veux gagner de l’argent comme tout le monde. Mais, vous savez, vous ne pouvez pas entrer pour cette raison », a-t-il déclaré.

Le co-fondateur de SportBLX, Joe De Perio, a reconnu qu’il est difficile de gagner de l’argent en investissant dans les chevaux de course.

« Vous ne devriez pas penser que vous allez gagner beaucoup d’argent parce que les chiffres ne le prouvent pas », a déclaré De Perio.

Lorsqu’un cheval court, il peut y avoir beaucoup de volatilité. Une victoire peut augmenter la valeur des prix, ainsi que les frais de haras et les opportunités de location, mais une blessure peut anéantir la valeur. Cela rend la tarification des chevaux de course risquée et ajoute au défi de ce que l’on appelle une offre de réglementation A. Dans le cadre de cette sécurité, chaque offre de cheval doit être approuvée et le délai pour y parvenir peut prendre plusieurs mois.

« Ce qui s’est passé, c’est que nous avons simplement dû rester à l’écart des chevaux en âge de courir. Et nous avons en quelque sorte acheté des bébés, des yearlings, des enfants de deux ans, et ils n’ont pas ce genre de volatilité », a déclaré Michael Behrens. , PDG MyRaceHorse.com.

Le représentant Andy Barr, un républicain dont le district de Lexington, dans le Kentucky, est situé dans ce qu’on appelle la «capitale mondiale du cheval», pousse la SEC à permettre aux investisseurs particuliers de détenir une participation dans un cheval de course.

« Les entreprises innovantes démocratisent le commerce passionnant de la propriété de chevaux en vendant des titres de ces chevaux, permettant aux investisseurs particuliers de posséder une partie des chevaux de course qu’ils voient dans le Kentucky Derby, les Belmont Stakes et d’autres courses à l’échelle nationale. Malheureusement, la bureaucratie réglementaire ralentit la croissance. de cette innovation », a déclaré Barr.

Les propriétaires tirent le meilleur parti des chevaux qui courent activement. Les plates-formes répondent au désir des investisseurs pour les avantages de la propriété. En plus des actions, la propriété offre la possibilité de rencontrer des entraîneurs, de visiter des écuries et même de se faire prendre en photo dans le cercle du gagnant.

« Beaucoup de nos investisseurs ont été très désireux de participer aux courses de chevaux », a déclaré Behrens, qui a ajouté que c’était « une partie amusante du jeu ».

MyRaceHorse.com a vendu des actions d’Authentic avant de remporter le Kentucky Derby en 2020. Les investisseurs ont pu participer à l’excitation de posséder un gagnant, mais le prix en argent de cette course n’était pas un gros gain pour les investisseurs. Les bonus de performance aux propriétaires d’origine et les dépenses ont obtenu la majeure partie de cet argent initial, même si le cheval gagnait de la valeur dans les frais de haras.

L’investisseur Elliot Levine a déclaré qu’il pourrait atteindre le seuil de rentabilité sur les quatre actions d’Authentic qu’il a achetées à MyRaceHorse.com.

« Mon garçon, c’était le plus grand plaisir d’être copropriétaire d’un cheval dans le Derby », a déclaré Levine.

Les informations requises par la SEC indiquent clairement que le risque est élevé pour ces investissements.

« Ces risques incluent la détention de votre investissement pendant des mois ou des années avec une capacité limitée ou inexistante à revendre et la perte de la totalité de votre investissement ; vous devez avoir la capacité de supporter une perte totale de votre investissement sans changer votre style de vie », le MyRaceHorse. com prospectus lit.

« Les gens le font vraiment pour cette idée de rejoindre une communauté ayant accès à un monde, d’aller à des événements physiques qui vous permettent en quelque sorte de vous rapprocher de cela, vous savez, du cheval et de l’actif dans lequel vous avez investi, » a déclaré Behrens.

Les risques pourraient se transformer en récompenses si l’investissement dans les chevaux de course génère de l’enthousiasme pour ce sport, qui a connu une forte baisse de popularité au cours des 20 dernières années.

Barr, qui a parrainé la Horseracing Integrity and Safety Act, qui a été promulguée l’année dernière, a déclaré qu’il espère que l’intérêt des investissements combiné à un programme de sécurité antidrogue et à des normes de compétition « pourra renforcer l’avenir du sport pour les générations à venir ».

C’est un pari que les fans de courses de chevaux espèrent porter ses fruits.