L’or était sous pression au cours des premiers mois de 2021. Cela s’est produit dans un contexte de forte hausse des rendements des bons du Trésor américain, les traders ayant commencé à parier que l’inflation amènerait la Réserve fédérale à relever les taux d’intérêt et à réduire sa politique monétaire accommodante. L’or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l’inflation, mais toute tentative des banques centrales de contenir l’inflation est généralement mauvaise pour les lingots.

Le chef de la stratégie mondiale de Valeurs Mobilières TD, Richard Kelly, a déclaré à «Street Signs Europe» de CNBC que «l’or avait connu une montée en flèche phénoménale au cours de l’année dernière et que lorsque cela s’est inversé, je pense que cela a effrayé quelques investisseurs».

L’or est toujours une opportunité d’investissement « relativement bon marché » et pourrait continuer à augmenter même s’il dépassait bientôt 1 900 $ l’once troy, a déclaré jeudi un stratège.

Kelly a également noté la relation de l’or avec le dollar américain. Étant donné que l’or est généralement évalué en dollars, toute baisse du billet vert pourrait entraîner une hausse des prix de l’or.

Kelly estime que le dollar – et même d’autres grandes devises comme l’euro – semblaient désormais «riches» sur une base relative, suggérant une possible baisse par rapport au prix de l’or.

« L’or est relativement bon marché, donc lorsque vous essayez de penser à ce positionnement, l’or est certainement celui qui a encore un potentiel de rattrapage », a déclaré Kelly à CNBC.

Kelly a ajouté que même si l’or atteignait 1 900 dollars, « ou même plus, c’est toujours un domaine qui a de la portée compte tenu de ce que nous voyons avec les taux directeurs, compte tenu de ce que nous constatons avec la dynamique de l’inflation et juste un sous-positionnement global dans de ce côté-là, c’est certainement un commerce de rattrapage qui peut avoir plus de jambes. »

Dans une note aux clients cette semaine, JPMorgan a déclaré que les investisseurs institutionnels abandonnaient le bitcoin au profit de l’or. La crypto-monnaie avait commencé à se faire une réputation comme une sorte d ‘«or numérique», offrant une protection contre l’inflation.