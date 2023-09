Investir dans l’innovation holistique | Revue technologique du MIT

Les entreprises doivent constamment rechercher des moyens d’améliorer et d’élargir leur offre sur le marché. Par exemple, Sameena Shah, directrice générale de la recherche sur l’IA chez JPMorgan Chase, affirme que les banquiers de l’entreprise recherchent de nouvelles façons d’étudier les startups en phase de démarrage cherchant à lever des capitaux. Le défi était, dit-elle, de « trouver de bons prospects dans un domaine fondamentalement très opaque et très variable ».

La solution pour JPMorgan Chase était une nouvelle plateforme numérique, construite à partir d’un algorithme qui recherche continuellement des données et apprend à trouver des prospects en triant ses données dans des représentations standardisées pour décrire les startups et les investisseurs potentiels. Pour les utilisateurs, la plateforme propose également le contexte de sa sortie, pour les aider à comprendre les recommandations. « De nombreux banquiers nous ont dit qu’ils ne connaissaient pas certains contextes ou certains points de données. C’est le pouvoir des machines », dit Shah.

Intégrer les objectifs ESG dans la stratégie

Les services financiers avant-gardistes peuvent également aider les investisseurs qui voient au-delà des seuls résultats financiers de l’entreprise. Dubourg affirme que les nouveaux investissements s’appuient sur un pool croissant de données externes pour s’adapter à de nouveaux contextes d’investissement. « Nous passons d’un monde économique sans contraintes à un monde avec des limites physiques et environnementales », déclare Dubourg. Pour ce faire, dit-il, cela signifie internaliser de nouvelles données externes ; passer de l’analyse financière traditionnelle à un modèle de plus en plus défini par des facteurs non financiers tels que le changement climatique et les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Compte tenu de l’étendue des données potentiellement pertinentes dans ces cas, il est peu probable que même les investisseurs et les entreprises spécialisés aient accès à toutes les connaissances nécessaires pour prendre des décisions pleinement éclairées.

La solution propre à JPMorgan Chase, ESG Discovery, exploite des données ESG d’une source unique provenant d’entreprises et de secteurs pertinents, fournissant des analyses thématiques approfondies et des vues spécifiques à l’entreprise. Dubourg affirme que la plateforme garantit que les investisseurs disposent de « toutes les informations ESG pertinentes accessibles en un seul et même endroit ».

Développer des employés innovants

L’innovation vise à améliorer le fonctionnement des entreprises, ce qui n’implique pas nécessairement de nouvelles technologies ou de nouveaux appareils : il s’agit parfois de repenser les processus. Pour cela, le talent est essentiel. Une approche élargie des talents peut offrir aux entreprises des choix plus riches pour soutenir leur travail. Gill Haus, CIO des services bancaires grand public et communautaires chez JPMorgan Chase, affirme que développer la technologie au centre de l’entreprise ne consiste pas seulement à trouver un groupe d’individus brillants, il s’agit également de s’organiser autour de produits et de clients. « Ce qui fait réellement une organisation technologique », explique Haus, « c’est la façon dont vous recrutez des équipes et dont vous les coachez. »

L’un des moyens par lesquels JPMorgan Chase favorise l’innovation est son programme Tech for Social Good, axé sur l’engagement des membres de la communauté, en particulier les étudiants et les travailleurs à but non lucratif. Cette initiative communautaire vise à développer de nouvelles réflexions à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Elle poursuit trois objectifs principaux : innover pour le secteur social, construire la main d’œuvre de demain et développer les compétences au sein de l’entreprise. « Ce qui est si excitant ici, c’est que nous avons tant de problèmes complexes à résoudre, tant de personnes incroyables qui recherchent de l’aide, que nous disposons d’un environnement dans lequel les gens peuvent faire évoluer leur carrière très rapidement », explique Haus.

Déployer les technologies émergentes

Chez JPMorgan Chase, stimuler l’innovation se concentre sur la recherche de moyens d’améliorer la manière dont les outils de pointe sont appliqués, tels que l’IA et le ML. Pour garantir une IA responsable, par exemple, les conceptions ML de l’entreprise vont au-delà des contrôles standards de développement logiciel, voire se concentrent sur l’explicabilité, la responsabilité et la formation, comme le font la plupart des entreprises, déclare David Castillo, directeur général et directeur général de la ligne de produits pour AI-ML. chez JPMorgan Chase. Ce processus « assez unique » garantit que l’IA responsable est en place à un niveau supérieur, de sorte que même les secteurs d’activité ayant des niveaux de maturité différents en matière d’IA et de ML fonctionnent selon les mêmes normes que les autres, dit-il.

« Nous abordons l’ensemble du cycle de vie du développement de l’apprentissage automatique », explique Castillo. Au lieu de restreindre l’innovation, cette approche « crée une opportunité très intéressante et rationalisée pour l’apprentissage automatique de bout en bout. Nous sommes responsables sur l’ensemble du spectre », dit-il. « Nous voulons pouvoir nous assurer que chaque élément de données utilisé pour la formation du modèle possède une lignée que nous pouvons retracer jusqu’à son origine », dit-il. Il est important que les nouvelles itérations d’une fonctionnalité de modèle perpétuent sa lignée, dit-il. « Nous avons nettoyé ces données pour obtenir des informations d’identification personnelle [PII]nous avons envoyé des proxys aux PII, nous avons identifié toutes ces mines terrestres.