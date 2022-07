Investir dans l’immobilier pour prendre soin de soi

“J’avais l’impression de me posséder, comme si c’était une forme d’amour-propre pour revenir en arrière et racheter mon rêve, mon chemin”, a déclaré Mme Ealey. “Je suis passé d’avoir le cœur brisé, perdu, confus, et en seulement un an, j’ai pu transformer cela en avoir environ un demi-million d’actifs.”

Au cours du processus, elle est devenue active dans les communautés Facebook Lady Landlords et Real Estate InvestHER, encouragée à rencontrer d’autres personnes comme elle. “Beaucoup sont partis du mariage et des relations et ont fini par tout perdre, mais ont pris le peu d’argent qu’ils avaient et l’ont investi dans l’immobilier”, a-t-elle déclaré.

Leurs histoires ont atténué ses craintes qu’elle ait pris un trop grand risque.

Préjugés sexistes

Mais il y a des pièges, souvent liés aux préjugés sexistes. Un article de 2020 de la Yale School of Management a révélé que les femmes célibataires voient des rendements bien inférieurs à l’achat et à la vente de biens immobiliers que les hommes célibataires.

Les babillards électroniques Lady Landlords et Real Estate InvestHER regorgent de questions et de plaintes sur la manière de remédier à l’inégalité de traitement. “Je vais recevoir un message qui est” Hé, quel type de revêtement de sol dois-je acheter “, a déclaré Mme Nova. “Et un message qui est” Hé, les entrepreneurs se sont présentés et ont demandé où était mon mari ou j’ai un locataire masculin et il ne paie pas de loyer, quelle est la meilleure façon de le demander en toute sécurité? “

Mme DeVoe a déclaré avoir ressenti une forte dose de syndrome de l’imposteur pendant le processus de rénovation. “Travailler avec des entrepreneurs était un cauchemar pour une femme”, a-t-elle déclaré. Sur le chantier, si son père était là, les hommes s’adressaient toujours à lui. “Et mon père étant ce merveilleux humain serait comme ‘Je ne suis pas le patron, tu dois lui parler.’ Et ils auraient l’air confus.

Même la paperasse sentait le sexisme, dit-elle. Sur l’acte de propriété de Mme DeVoe, juste à côté de sa signature, figurent trois mots en majuscules : UNE FEMME CÉLIBATAIRE. “J’étais comme, vous me le frottez au visage”, a-t-elle déclaré. (L’État du Montana n’exige pas d’actes pour indiquer l’état civil.)